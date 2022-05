Tula festeja en vísperas del Día de la Madre recordando a su progenitora: “Intenté darle todo”

Tula Rodríguez enfrenta uno de los momentos más complicados de su vida a nivel personal. Si bien la conductora de “En boca de todos” sigue siendo blanco de acusaciones por parte de Magaly Medina y los hijos mayores de Javier Carmona, algo que ha afectado recientemente a la presentadora es recordar la ausencia de su progenitora a unos días de celebrar el Día de la Madre.

Tula Rodríguez: “No sirve de nada cuando ya no están”

Tula Rodríguez y sus compañeros de “En boca de todos” celebraron el Día de la Madre el viernes 6 de mayo. Sin embargo, la conductora fue el centro de atención por varios minutos al verse conmovida al recordar a su madre, quien falleció hace un año.

“Es la ley de la vida. Un día están, los años van pasando y el señor se las va llevando. En vida, siempre tenemos que darles todo. No sirve de nada cuando ya no están. Así que pongan todo ese amor, regálenle cariño, tiempo. Por lo pronto, me toca disfrutar de ser mamá. Tengo la satisfacción de que en vida intenté, porque no soy perfecta, darle todo lo que en mis manos estaba”, dijo la conductora con lágrimas en los ojos.

Tula tras ser sorprendida por su hija en vivo: “No hay nada que me pueda derrumbar”

En esta misma edición de “En boca de todos”, Tula Rodríguez fue sorprendida por su hija Valeria. La conductora no dudó en dar unas palabras sobre cómo es la relación actual con la menor, a pesar de la polémica en la que se enfrenta con la primera familia de Javier Carmona.

“Mi ‘Valicha’. Ella es la culpable de que mis días sean más alegres, desde hace 13 años. 14 años, desde que está en mi vientre. Ella es el motor de mi vida. Ella sabe que la amo. No hay nada que me pueda derrumbar ni nada que pueda alterar el inmenso amor y felicidad que me da haberla traído al mundo. Así como es, así la amo. Nos amamos de verdad. Yo vivo para ella, ella vive para mí”, expresó.