Samahara Lobatón y Jonathan Horna Feijoo son una de las parejas más jóvenes de la farándula y, a raíz de su poca aparición en redes sociales, varias figuras del espectáculo comentaron sobre una posible separación entre ambos. Sin embargo, este 6 de mayo, la influencer le dedicó un sentido mensaje en el que mostraría cuánto quiere al popular ‘Youna’.

Debido al cumpleaños del barbero, Samahara publicó una serie de fotografías al lado de su pareja y escribió un emotivo texto en el que evidencia que se mantienen juntos a pesar de las circunstancias.

¿Qué dijo Samahara Lobatón?

“Mi soulmate (compañero). Soy la última en saludarte porque siempre seré la primera. Quiero desearte un feliz cumpleaños, que tus sueños y metas este año se cumplan y que podamos lograr todas las que tenemos juntos, como familia. Sigue siendo ese padre espectacular con Xianna, tu maestra de vida. Te amamos muchísimo, Xianna y yo”, se lee en el mensaje escrito en su cuenta oficial de Instagram.

Samahara Lobatón le dedica emotivo mensaje a Youna. Foto: Instagram.

Samahara Lobatón niega perdonar infidelidades

Este 27 de abril, la modelo se presentó en “América hoy” y tuvo varios comentarios sobre la infidelidad. Durante esta conversación con los conductores de espectáculos, ella aseguró que si Youna le es infiel, no se lo perdonaría ni por su pequeña Xianna.

“No (perdonaría), ni por mi hija, ni por mi familia, ni por nadie daría una segunda oportunidad por infidelidad. Si alguien te saca la vuelta es porque ya no te ama, no te considera y porque realmente ya no te quiere... ¿Cómo tú tienes una relación sana después de una infidelidad? No vas a estar tranquila”, sentenció.