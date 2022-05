Fiel a su estilo, Rodrigo González no pudo evitar manifestarse sobre lo último que refirió Yahaira Plasencia a través de un enlace en vivo para “América hoy”. La salsera afirmó que se ve perjudicada por lo que dijo Pancho Rodríguez , quien no negó que ella estuviera relacionada con sus problemas para regresar a Perú.

Ante esto, el conductor no dejó pasar la oportunidad para responsabilizar a la cantante por haberse relacionado a la polémica sin que nadie dijera su nombre.

Rodrigo González: “Solita dijo: ‘Yo me desligo, él me ha dejado mal’”

Rodrigo González sostuvo que Yahaira Plasencia se ha involucrado sola en las polémicas declaraciones de Pancho Rodríguez, en las que señala que una mujer y un ex funcionario público estarían detrás de los problemas que el chileno tiene para ingresar nuevamente a nuestro país.

“Yahaira... Ayer (jueves 5 de mayo) Pancho Rodríguez estuvo conectado con nosotros. Una de las cosas que deslizó y no negó cuando se lo preguntamos directamente es si esa mujer a la que se refería, con la que había tenido una relación, estaba involucrada mientras salía con él con un ahora excongresista. No desmitió, no afirmó pero, ¿quién creen que salió hoy a aclarar y solita dijo: ‘Yo me desligo, él me ha dejado mal’?”, comentó el polémico presentador.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre Pancho Rodríguez?

Yahaira Plasencia se había enlazado para una entrevista en vivo con “América Hoy”, en el que contaba su versión de los hechos sobre lo dicho por ‘Pancho Rodríguez’. Lo que más criticó la salsera es que el chico reality dio a entender que ella tendría algo que ver con el asunto.

“Ayer (jueves 5 de mayo) ‘Pancho’ Rodríguez ha salido en un programa de televisión diciendo que por culpa de una mujer no puede entrar al Perú. No ha dicho mi nombre, pero la última persona con la que se le involucró fue conmigo, entonces me salpica. Él no niega y tampoco afirma que sea yo, entonces eso es peor. Si él no lo descarta, lo voy a descartar yo para matar de una vez el tema. Me descarto yo sola. De alguna manera me ha salpicado y los rebotes no me favorecen en nada. Si va a hablar algo, que hable con nombres y apellidos, porque a mí me perjudica”, aseveró la cantante.