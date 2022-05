Raziel García: expareja denuncia que solo recibe S/ 1.400 por manutención de sus dos hijos

Raziel García y Lesly Burga están en medio de una disputa legal luego de que ella denunciara al seleccionado peruano por un supuesto incumplimiento con el depósito de la manutención. Además, la madre de familia pidió que se aumente la suma de dinero, ya que S/ 1.400 no son suficientes para los gastos de los dos menores.

Lesly Burga dio a conocer su versión a través de su abogado Carlos Allain, quien comentó los detalles de esta demanda. Grande fue la sorpresa de los amantes del fútbol cuando el profesional mencionó que pidieron el impedimento de salida del país para Raziel García.

¿Cómo sucedió este coflicto legal?

Esta demanda de alimentos inició en febrero de este año, cuando el futbolista comenzó un romance con otra mujer. Sin embargo, según lo dicho por Lesly Burga en su cuenta de Instagram, él no le respondería los mensajes de WhatsApp en los que ella le solicita un acuerdo para el bienestar de sus hijos.

Lesly Burga se comunicó con su abogado para que pueda dar mayor información sobre el tema. Durante esta conversación, él aseveró que Raziel García deposita entre S/ 1.000 a S/ 1.400, monto que está muy por debajo del sueldo mensual que recibe el seleccionado y del que necesitan sus hijos para llevar una mejor vida.

Tras la supuesta negativa de Raziel por llegar a un acuerdo, Lesly envió notificaciones al domicilio del deportista en Chorrillos que figura en el Reniec. Sin embargo, no recibió respuestas favorables; por el contrario, según contó, los familiares del futbolista negaron que él esté viviendo ahí.

Carlos Allain, abogado de Lesly Burga, comentó detalladamente el conflicto con Raziel Burga. Foto: Willax TV.

¿Qué dijo Raziel García?

“Tengo entendido de que sí ha iniciado un proceso, pero no ha notificado a mi casa, así que no puedo hablar del tema. Toda la familia y todas las personas cercanas a mí saben lo mucho que quiero a mis hijos y todo lo que les doy. No me han notificado a mi casa (en Colombia) y estoy esperando eso. No tengo más información. Yo no vivo ahí (en Chorrillos) hace más de dos años”, dijo el deportista, al iniciar la conversación con la reportera de “Amor y fuego”.

Por su parte, el abogado de Lesly Burga reveló que han solicitado un impedimento de salida del país, medida legal que evitaría futuros partidos de Raziel en los equipos internacionales para los que está contratado.

Ante esta noticia, el futbolista respondió: “Si lo que me dices es verdad, (...) al final el daño será para mis hijos por querer perjudicar mi trabajo”.