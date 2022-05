Magaly Medina arremete contra Mario Irivarren: “Es un peligro andante”

Mario Irivarren dio su descargo en “Amor y fuego” sobre la acusación de haber agredido físicamente a Vania Bludau. Por ello, Magaly Medina cuestionó las declaraciones del modelo, pues considera que justificó e intentó normalizar sus actitudes violentas.

“La jaloneó del brazo porque ella se quería ir, son actitudes violentas por las que una mujer, en su sano juicio, sale corriendo de ahí y creo que Vania Bludau se demoró un poquito de más”, mencionó la conductora en la edición del 5 de mayo de su programa.

Magaly Medina considera que conducta de Mario Irivarren es un peligro para la sociedad

Asimismo, Magaly Medina resaltó los problemas de ira que tiene Mario Irivarren y mencionó que dicho comportamiento lo convierte en un peligro.

“Es lo mismo que dicen los golpeadores o aquellos feminicidas: ‘me dejé llevar, no sé qué me pasó’. Hay un borde muy delgado y no sabes cuándo estás del otro lado, si tú no sabes controlar tu ira, eres un peligro andante, eres un agresivo pasivo y que necesita tratamiento ”, señaló la conductora de espectáculos.

Finalmente, criticó el discurso del modelo, pues considera que no reconoció la agresión. “Esa no es una disculpa”.

¿Qué dijo Mario Irivarren?

El 5 de mayo, Mario Irivarren se presentó en “Amor y fuego” para pronunciarse tras ser acusado de agresión contra Vania Bludau.

“No soy una mala persona, no soy un maltratador. Pierdo el control de mis emociones e impulsos. Tengo un ‘tema’ con la ira cuando me estreso o molesto. Siento que le puede pasar a cualquiera”, expresó.