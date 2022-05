Magaly Medina increpa a Mario Irivarren: “Él no quiere llamarse agresor, no reconoce”

Mario Irivarren aún se encuentra en el foco de la opinión pública luego de salir a declarar ante las acusaciones de agresión que hizo Vania Bludau públicamente. El chico reality no aceptó ser un agresor, pero sí admitió haber tenido conductas violentas durante su relación sentimental con la modelo.

“Pedirle disculpas, desde lo más profundo de mi corazón, como ya lo he hecho en repetidas ocasiones. Mis actitudes estuvieron mal, nunca tuve la intención de reaccionar mal o herir sus sentimientos”, dijo a las cámaras de “Magaly TV, la firme”.

Magaly arremete contra Mario

Magaly Medina arremetió contra las declaraciones de Mario Irivarren para su programa, debido a que pidió perdón a Vania Bludau, pero no reconoce que sí la agredió; tal como ella lo había reportado ante los medios.

“Él no ha sido claro, se ha disculpado diciendo que no es un agresor. Es su testimonio. (...) Ha tratado de minimizar todo para que nadie lo llame agresor, él no quiere llamarse agresor, no reconoce como agresión lo que Vania ha querido callar” , dijo en su programa en vivo.

Del mismo modo envió un mensaje a la influencer y le pidió no quedarse callada ante las agresiones que sufrió.

“Tiene que salir a decir cuál fue la agresión y por qué se siente tan humillada, no tenemos que esperar que la persona agresora salga y cuente los detalles”, expuso la conductora.

Mario Irivarren reconoce tener conductas violentas

Mario Irivarren decidió contar su versión de los hechos, luego de ser acusado como maltratador por Vania Bludau. La influencer aseguró haber sido víctima de agresiones durante el tiempo que ambos estuvieron juntos. Ante esto, el chico reality confirmó que tiene actitudes violentas que actualmente está tratando de superar con terapia.