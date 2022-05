‘Chola Puca’ difunde audios racistas que evidencian agresiones de su esposo

La actriz cómica Susan Cristán, conocida como la ‘Chola Puca’ relató el caso de violencia que vive con su esposo Pablo Ramírez, quien la agredió y amenazó. En el programa de Magaly Medina, la artista mostró unos audios que prueban los maltratos que ha venido recibiendo.

En la edición del jueves 5 de mayo de “Magaly TV, la firme”, la ‘Chola Puca’ difundió el indignante contenido que grabó, en el cual se evidencian los ataques racistas del padre de sus hijas hacia ella, quien incluso le pide que se quite la vida.

Estos son los audios que mostró la Chola Puca

En el contenido que mostró la humorista peruana, se escucha proferir a su todavía cónyuge una serie de insultos denigrantes y discriminatorios.

“¿Eres colorada? No eres colorada pues, hijita, eres india. Eso es lo que tú eres. India apestosa, asquerosa, eso es lo que tú eres. Una serrana asquerosa, eso es lo que tú eres ¿ya? (...)’' se puede oír en el audio.

“Mátate, aviéntate por la ventana. Vete a tu chacra, a tu tierra con tu familia. Acá en Lima no le haces falta a nadie”.

‘Chola Puca’ denunció agresión física anteriormente

Además, la ‘Chola Puca’ mencionó que en mayo del 2021 denunció a su esposo por el mismo delito, pero aseguró que los policías le pidieron lesiones físicas para que proceda su declaración.

“Fui a la de Ate (la Comisaría), pero me dicen que (mi domicilio) no pertenece a Ate Vitarte, que pertenece a Salamanca (...) Donde fui me trataron todo déspota, querían que les muestre lo que me ha hecho (mi esposo)”, dijo la figura televisiva para RPP.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que está involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en ofrecer información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).