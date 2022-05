Anthony Aranda se luce bailando TikTok, pero sin rastros de regresar a “Esto es guerra”

¿Ya no será más parte de “Esto es guerra”? Anthony Aranda publicó un video en la plataforma TikTok el último jueves 5 de mayo, donde se luce bailando junto a su novia Melissa Paredes. Lo que sorprendió a sus seguidores fue que ya no luce el yeso en su pierna ni vendaje; sin embargo, no ha dado señales de regresar al reality.

Como se recuerda, el coreógrafo fue uno de los jales de la nueva temporada de “Esto es guerra”. En su primer mes, se le pudo ver compitiendo en varios circuitos contra otros chicos reality, pero tras un incidente en uno de los juegos, en marzo de este 2022, tuvo que alejarse de las cámaras.

Ahora, poco o nada se le recuerda en el programa de competencia, ya que el único que lo nombró fue Fabio Agostini cuando le jugó una broma pesada a Gino Aserreto al decir que él es el reemplazo del bailarín. “Gracias a que se lesionó estás aquí”, dijo el español.

¿Anthony Aranda regresará a “Esto es guerra”?

Mediante sus historias de Instagram, Anthony Aranda informó a sus seguidores sobre cómo va su recuperación. Sin embargo, no mencionó si habría la posibilidad de retornar al programa de competencias de América TV.

“Les cuento que estoy feliz, ya estoy mucho mejor de mi pie, pronto estaré al 100% con mi pie, ya pronto regresaré a todas mis actividades con buena energía siempre. Aléjense de la mala vibra”, mencionó.

Anthony Aranda grita su amor por Melissa Paredes

Más enamorado que nunca. Mediante un tierno mensaje al lado de una romántica foto en la playa durante Semana Santa, el ‘Gato activador’ Anthony Aranda expresó su amor por la actriz Melissa Paredes.

Anthony Aranda se desvive por Melissa Paredes. Foto: captura Instagram