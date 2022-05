Susan Cristán, la ‘Chola Puca’, denuncia violencia física por parte de su esposo

Susan Cristán denunció, por segunda vez, a su esposo Pablo Ramírez por violencia física y psicológica durante estos años de matrimonio. La actriz cómica presentó una serie de audios al programa de Magaly Medina que evidencian los insultos con los que su expareja se refiere a ella.

Como se recuerda, en el mes de mayo del 2021, la ‘Chola Puca’ denunció a Pablo Ramírez por los mismos delitos; sin embargo, ella alegó que los policías de la Comisaría en Ate le pidieron lesiones corporales para aceptar sus declaraciones.

“Fui al de Ate (la Comisaría), pero me dicen que (mi domicilio) no pertenece a Ate Vitarte, que pertenece a Salamanca (...) Donde fui me trataron todo déspota, querían que le muestre lo que me ha hecho (mi esposo)”, dijo la figura televisiva para RPP.

¿Qué dijo Susan Cristán?

La exintegrante del elenco de “Esto es guerra” se quebró frente a las cámaras de Magaly Medina relatando los momentos que le tocó vivir junto a su esposo Pablo Ramírez. Asimismo, presentó un acta de conciliación y solicitó medidas de protección para su bienestar.

Por otro lado, también aseguró que dejó de pasarle la manutención para su menor hijo hace nueve meses y que los audios presentados en el programa de espectáculos fueron grabados en el 2021, mas no los presentó al denunciar a Pablo Ramírez por primera vez.

El romance de Susan Cristán

Pablo Ramírez y la ‘Chola Puca’ mantuvieron una relación amorosa hace varios años atrás, ambos se casaron en el mes de febrero del 2019, dos meses antes de dar a luz a su menor hijo. Sin embargo, el primer acto de agresión verbal fue cuando su pequeño tenía un mes de nacido.

Susan Cristán contrajo matrimonio con Pablo Ramírez el año 2019. Foto: Facebook.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que está involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en ofrecer información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).