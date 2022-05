Dayanita se ha convertido en una de las figuras más famosas del medio del espectáculo nacional gracias a su éxito dentro de “JB en ATV”. Sin embargo, a la par de su crecimiento artístico, la cómica ha ido ganándose algunos rivales mediáticos como es el caso de Robotín. El querido personaje lanzó hace algunas semanas unas duras críticas contra la integrante de ATV.

Ahora, Alan Castillo, volvió a dejar en claro su posición contra Dayanita, aunque también deslizó la posibilidad de un amiste entre ambos. Eso sí, Robotín aseguró que la pelota está en la cancha de la humorista, ya que todo dependerá de su predisposición.

Robotín vuelve a criticar a Dayanita

“Con Dayana tuvimos un altercado muchos años atrás. Ella en un programa de YouTube lo contó a su manera, y eso involucró que yo también salga a hablar. Sí, estamos un poco peleados, pero por mientras por mí no habría problemas si me encuentro con ella en algún show. Yo creo que eso ya pasó. Como lo dije y lo vuelvo a repetir, yo creo que ella mira a la gente de muy alto, y no es así. Le falta como que un poquito de humildad o un sol de ubicaína” , indicó para El Popular.

‘Robotín’ y Dayanita enfrentados. Foto: captura/ATV/YouTube

“ Yo creo que las rencillas se conversan, se puede dar una conversación y tratar de ya de olvidar eso, pero no sé si llegará a dar más adelante. Por mi parte estoy tranquilo, y si yo me cruzo con ella en un show, por mí no habría ningún problema. Ya depende de ella si quiere amistar o no ”, agregó.

Dayanita le responde a Robotín

La anterior declaración de Robotín generó que Dayanita sufriera varias críticas en las redes sociales. Por ello, la cómica recordó los inicios de ambos y lamentó que ahora declare cosas que no son ciertas.

“En un momento, yo le apoyé y él me apoyó a mí. Eso fue porque yo había hablado con la persona que me había pedido el apoyo, le pedí disculpas y él me entendió, pero el señor ‘Robotín’ empezó a hablar más cosas. Yo prefiero no tocar ese tema y seguir con mi vida”, indicó aquella vez.