¿Quién es Caroline Tello, la ‘Peque’ de Papillón que enamora con su dulce pero potente voz?

Papillón es hoy en día una de las orquestas de cumbia más famosas de todo el Perú. Gracias al ingreso de notables talentos, el grupo ha logrado sumar una gran cantidad de fanáticos y ‘coronarse’ como uno de los grandes a nivel nacional. Una de sus figuras principales es la joven cantante Caroline Tello, apodada como ‘La Peque’, quien destaca por su dulce, pero potente voz.

¿Quién es Caroline Tello?

Caroline Tello es una cantante peruana de 24 años , mayormente conocida por formar parte de la agrupación musical Papillón, en la que grabó temas como “Tu engaño”, “Sinvergüenza”, “Mix cartero” “Hasta el fin del mundo”, “Me equivoqué”, “Yo te quería porquería” o “Por algo pasan las cosas”.

Caroline Tello, una de las voces principales de Papillón. Foto: Caroline Tello/ Instagram

Sus inicios en la música

A los 8 años empezó a cantar en concursos en su colegio y poco después en competencias de televisión. El 2012 inició su paso por diversas orquestas de cumbia, hasta que en el 2014 hizo su debut en Papillón.

Para el 2016, la joven logró ingresar a Puro Sentimiento, pero luego decidió apostar por una carrera como solista y llegó a grabar un disco titulado “Malo traicionero”. Más tarde, se sumó a Fragancia tropical. Finalmente, en el 2018 regresó al grupo de Tarapoto y grabó “Mix cielo gris”, “Que sufra, que chupe y que llore”, “No me olvides” y “Entre licor y licor”.

¿Cómo ingresó a Papillón?

Caroline Tello brindó detalles sobre su ingreso a Papillón y lo difícil que le resultó trabajar en la agrupación al principio, durante una entrevista que ofreció en marzo del 2021.

“Me llamaron por teléfono, ya que me habían oído cantar y me contactaron. Al principio fue difícil por el colegio, pero tuve que hacerlo todo a la vez: música y colegio. Me apoyaron mucho, pues llegaba de mis viajes y tenía exámenes. Tuve que estar muy pegada a ello”, explicó a El Comercio.

Caroline Tello junto a los demás integrantes de Papillón. Foto: Caroline Tello/ Instagram

Caroline Tello se somete a liposucción

En septiembre del 2021, ‘La Peque‘ de Papillón se sometió a un proceso de liposucción en una conocida clínica de la capital.

Además, se animó a compartir detalles de esta experiencia con todos sus seguidores a través de un video publicado en el canal de YouTube del centro médico.

Website de Caroline Tello

Con el fin de acercarse más a sus fans, Caroline Tello abrió su propia página web oficial (https://www.carolinetello.com/) en enero del 2022. En dicho portal, podrás encontrar la biografía, música, videos y saludos personalizados de la cantante.

Además, podrás encontrar una amplia galería de fotos de las presentaciones y las diversas actividades que realiza la joven en solitario y junto a Papillón.