Pancho Rodríguez está inmerso en un conflicto legal desde enero del 2022, luego de que Migraciones le impidiera regresar al territorio peruano. El ex chico reality se presentó en “Amor y fuego” para aclarar las dudas sobre su situación en el país y grande fue la sorpresa en el set cuando el modelo reveló que este impedimento estaría a cargo de un excongresista.

Frente a esta situación, Rodrigo González y Gigi Mitre especularon sobre las posibles razones de esta ‘venganza’, ya que Pancho Rodríguez afirmó que todo inició cuando los medios de comunicación lo vincularon con una chica de Chollywood. Según los conductores, podría tratarse de Yahaira Plasencia.

¿Qué dijo Pancho Rodríguez?

“El año pasado, yo estuve saliendo con una persona y me dijeron: “Ten cuidado porque ella está saliendo con un político”. Yo me enteré de esa situación y encaré a esta persona, le dije: “Oye, ¿qué está pasando?. Me dijeron que estás saliendo con un político”. Y esta persona se hizo la ofendida; de hecho, nos peleamos como dos semanas. Después pasa tiempo y ahí es cuando empiezan a calzar todas las fichas”, dijo para contextualizar sus próximas declaraciones.

“Acá, el proceso de Migraciones es completamente irregular. La gente con la que he hablado me han dicho eso: ‘Aquí hay algo que va más allá del procedimiento de Migraciones’. Por eso hay tantas irregularidades en mi proceso, por eso lo ralentizan tanto. Nos encontramos con trabas”, continuó en su relato.

Asimismo, dio a conocer la posición de este personaje: “Al final, cuando las cosas empezaron a calzar, me di cuenta de que era verdad. Para ser más exacto, esta persona es un excongresista. Yo no sé por qué se la agarró conmigo. Este es un tema de mal ego. Yo no me metí en un matrimonio. Ni si quiera ellos dos habían oficializado”.

Finalmente, el chileno no quiso mencionar a qué partido político pertenece el acusado ni quién de sus exsalientes fue la que lo vinculó con este tema legal y se mostró indignado con las autoridades pertinentes: “Nunca he querido creer que Migraciones se haya querido prestar para un caso como este. Vendría a ser un caso ilícito”.

Pancho Rodríguez desmiente a su expareja

Los conductores de “Amor y fuego” también le mencionaron la denuncia de Belén Muñoz, madre de una de sus hijas, quien lo acusó de no cumplir con la manutención de la pequeña. Al inicio, Pancho Rodríguez intentó evitar este tema; sin embargo negó faltarle el dinero correspondiente.

“Mi hija tiene 9 años; sin embargo, nunca he dejado de pagar. Es un tema que estoy resolviendo al interno. No voy a hablar mal de la mamá de mi hija. No tengo nada que responder por televisión”, dijo al finalizar la entrevista con “Amor y fuego”.