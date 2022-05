Mayra Goñi preocupada por chip rejuvenecedor: “Te da apetito sexual, no sé cómo voy a estar”

Mayra Goñi se suma a la lista de figuras públicas que se colocó el chip rejuvenecedor. Sin embargo, a diferencia de otros personajes, la modelo se realizó este procedimiento con otros fines, no para verse más joven. Grande fue su sorpresa cuando le dijeron que aumentaría su libido.

Mayra Goñi ha contado reiteradas veces la preocupación que siente al bajar de peso de forma abrupta y el esfuerzo que hace por alimentarse. A través de su cuenta de Instagram, la actriz reveló que estos meses ha bajado cuatro kilos sin hacer algún esfuerzo y varios de sus allegados le aconsejaron utilizar el ‘rejuvchip’.

¿Qué contó Mayra Goñi?

“No saben cuánto he bajado. ¿Cuántos kilos creen que bajé? He bajado como cuatro o cinco kilos. Un kilo lo subo rápido, pero cuatro o cinco kilos es como ‘uf’. Me han recomendado ponerme un chip que se le llama ‘rejuvchip’, el chip de rejuvenecimiento”, dijo al iniciar.

Luego, Goñi acudió al médico para consultar sobre este procedimiento: “Fui al doctor y le expliqué lo que me pasó. Le comenté sobre el chip rejuvenecedor y me dijo que este chip tenía más ventajas: subir masa muscular y que daba mucha energía. Me nombró muchas ventajas y me quede estupefacta. Al final dije: ‘Quiero ese chip’”.

Mayra Goñi preocupada por su bajo peso. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Mayra Goñi revela que rechazó protagónicos en novelas y prefirió quedarse en Miami

Mayra Goñi explica un beneficio más del ‘rejuvchip’

Sin embargo, la modelo se sorprendió al reconocer que una de las ventajas es la lascivia: “Tiene muchas ventajas. No sé si decirles chicos, pero también te da apetito sexual. Ay, me muero, ahora cómo voy a estar”.

A continuación, mostró la ubicación del parche y describió: “No me duele absolutamente nada. Estoy feliz, ya quiero que pasen estas dos semanas para empezar a ver los resultados”.