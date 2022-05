Magaly Medina aplaude la actitud de Érika Villalobos: “Ha empezado a pensar en ella misma”

Magaly Medina comentó el nuevo video de Érika Villalobos donde aparece haciendo ejercicios tras el ampay que protagonizó su expareja Aldo Miyashiro con la reportera Fiorella Retiz.

Como se recuerda, a raíz de la polémica desatada, el presentador anunció su retiro temporal de “La banda del chino” y su separación de la actriz peruana.

A varias semanas de aquel episodio de infidelidad, Érika Villalobos volvió a aparecer en redes sociales para mostrar a sus seguidores cómo se ejercita. Ante esto, Magaly Medina aplaudió su actitud en momentos complicados.

“Ella es la que debería de intentar pasar la página, pero más bien ella no, ella ha dejado todas sus fotos familiares, las fotos que siempre tenía ahí y más bien, lo que está mostrando, es a una Érika que trata de renacer de sus cenizas, ahora muestra que está haciendo ejercicio”, dijo.

“Ha empezado a pensar en ella misma y eso es algo que todas las mujeres tenemos que hacer así nos divorciemos o no, amarnos a nosotras significa amar nuestro cuerpo, el hacer ejercicio es vital, le damos energía a nuestro cuerpo, necesitamos del ejercicio, no solamente cuando un hombre se va”, añadió.

Aldo Miyashiro borró fotos con Érika Villalobos

El productor Aldo Miyashiro sorprendió a todos al eliminar todas las fotos en redes sociales donde se la veía con Érika Villalobos.

“Ya no hay fotos con Érika (...) Por ahí queda una porque está con la familia. La ha dejado para que no se ofendan. Ya no vemos a Érika por ninguna parte, ¿dónde está? Habían fotos del último viaje”, dijo el conductor de “Amor y fuego” Rodrigo González.

Magaly Medina: Aldo Miyashiro ya no quería continuar con Érika Villalobos

Para Magaly Medina, Aldo Miyashiro eliminó todas sus fotos con Érika Villalobos en redes sociales porque ya pasó la página y, según ella, el ampay solo adelantó la separación. “Eso se podría tomar como que él, de alguna forma, ya no quería continuar con ese matrimonio. ¿Quién sabe? Tal vez, esta situación del ampay fue un buen pretexto para finalizar una relación que no atravesaba su mejor momento”, comentó.