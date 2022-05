Jessica Newton se pronuncia tras acusaciones de estafa contra Liseth Guevara

Jessica Newton rompió su silencio después de que Liseth Guevara, exparticipante del Miss Perú, fuese acusada de robo y de mentir sobre sus estudios. En conversación directa con el programa “Amor y fuego”, la empresaria fue clara con su posición respecto a la situación que viene atravesando la modelo, quien recientemente renunció a su participación en el certamen de belleza.

“Ella presentó su renuncia y yo la he aceptado. Después de todo lo que he vivido este año, he aprendido que no hay que dar por sentado todo lo que digan los demás”, declaró.

Newton aseguró que respalda la decisión de Guevara “por la tranquilidad de su familia, de su vida y sobre todo para no dañar la banda de Perú en pleno certamen”.

Jessica Newton opina sobre supuesta cuenta de OnlyFans de Liseth Guevara

Jessica Newton refirió, al ser consultada sobre la presunta cuenta de OnlyFans de Liseth Guevara, que los candidatos o candidatas no pueden estar involucrados en dicha plataforma o en “ningún problema que vaya a dañar su imagen ni la del certamen”.

“No puedo ser un policía que va verificando todo lo que sucede en las redes, pero sí creo que para hablar bien de ella dé un paso al costado y aclare sus temas personales porque no tenemos que vernos perjudicados en este tema”, aseveró.

Jessica Newton le deseó lo mejor a Liseth Guevara tras presentar su renuncia al Miss Perú 2022. Foto: composición Liseth Guevara, Miss Perú/Instagram.

Pide esclarecer denuncia

Finalmente, Jessica Newton señaló que si la examiga de Liseth Guevara realmente desea denunciar el hecho, debería hacerlo en una comisaría y no en la virtualidad.

“No es denuncia, una denuncia es cuando tú buscas el nombre y sale en la Policía, el hecho de que salga cualquier persona en las redes a dar un juicio de valor sobre una persona, pues imagínate que tomamos todo eso por cierto”, acotó. “Le diría a estar persona que si realmente quiere es recuperar su dinero, debería ir a una comisaría y debería denunciar, cuál es el gusto de salir a las redes...”, puntualizó.