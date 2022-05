Claudia Serpa se inició desde muy joven en el mundo artístico. Ella se hizo conocida por participar en los realitys “Rojo fama contra fama”, “La voz Perú” y “El artista del año”. Asimismo, fungió como actriz cómica en “El wasap de JB”, y, actualmente, la vemos en “El reventonazo de la Chola”.

Con una gran exposición gracias a su trabajo en televisión, esta joven artista ahora se enfoca más en su carrera como cantante y ha sorprendido a todos con una nueva versión en salsa urbana de “Nunca dije adiós”, tema de su antigua banda punk rock Vegasonica.

En entrevista con La República, Claudia Serpa nos habla más de su música, de cómo ha crecido en este rubro, y de lo agradecida que se está con su público.

PUEDES VER: Claudia Serpa sorprende a sus seguidores con radical cambio de look

- ¿Qué te motivó a hacer esta nueva versión de “Nunca dije adiós”

Desde hace dos años aproximadamente, que inició la pandemia, quise experimentar un poco con la música y meterme en la salsa urbana y reguetón . Entonces empecé con un cover con Álvaro Rod, llamado “Señorita”, que está en Spotify, y reventó. Yo dije ‘este puede ser mi camino’, y empecé a hacer más canciones del género.

El año pasado lancé “Tan enamorados”, de Ricardo Montaner, y fue muy pedida porque (en el video) salí con mis hermanas. Tanto en la música como en lo visual yo trato de hacer lo mejor posible, porque el público en general necesita que se le muestre un buen producto.

Entonces, aposté por esta canción “Nunca dije adiós”, porque hay mucha gente que desde hace años me escribe y me pide que reviva ese tema de aquellas épocas donde yo era punk con mi exbanda. Experimenté con sonidos y salió esta versión linda.

Claudia Serpa, la exchica punk que apuesta por la salsa urbana. Foto: Claudia Serpa/Prensa

- En el videoclip de “Nunca dije adiós” sales en escenas cariñosas con otra mujer, ¿qué quieres decir con ello?

Con este videoclip me aparece una manifestación de la libertad de lo que cada uno quiere . No guardarse, no volverse cuadriculados. Siento que la gente debería abrir su mente un poco más para manifestar sus gustos, en todo sentido. Ese video lo hizo el productor Coco Bravo, quien siempre cuidó los detalles.

- ¿Tuviste dudas antes de lanzar el video?

Yo sé que siempre habrá críticas, hay buenos y malos comentarios. Nunca la gente va a estar de acuerdo en su totalidad con lo que uno hace, pero hay a otras personas a las que sí les gusta. Y gracias a todo ello el trabajo está dando un buen resultado.

- ¿Te sientes presionada por tu próximo paso?

No es una presión, es un disfrute que yo tengo. Estoy en esto de la música; enfocarme en lo visual, moda, imagen, arte, voz, todo en general. Es parte de mí, me divierto mucho haciéndolo. Lo único que espero es que la gente valore este trabajo y esfuerzo que uno hace para poder dar lo mejor en cada producto. Es como si fuera un bebé, porque es lo que quiero proyectar y mostrar al mundo como artista peruana.

- ¿Cómo crees que has evolucionado desde que empezaste en la música?

Siento que soy una persona a la que le gusta hacer muchas cosas. Que le agrada y se divierte. En mi caso puedo adaptarme. Yo soy rockera de corazón, pero también soy salsera. Me van a escuchar haciendo de todo. Estamos en un tiempo en que mezclamos todo y esos resultados son los que se ven y parece que le gustan a la gente.

Claudia Serpa reconoce que la televisión es un gran plataforma

-¿El estar en la televisión ha sido un plus para impulsar tu carrera como cantante?

Definitivamente. Yo creo que la televisión es una buena plataforma. Estoy desde que tenía 13 años. Aparecí (bailando) en “Habacilar” con mi hermana Gabriela. El baile siempre lo teníamos en las venas y lo tratamos de vivir. La televisión es una etapa muy bonita que beneficia al artista.

Con mis hermanas vamos colgando videos en mi plataforma de YouTube. Hay mucha aceptación y es un nicho al que nosotras estamos tratando de entrar.

En algún momento, la tele, y espero que no suceda, quedará atrás. Siento hay nuevas plataformas donde los artistas vamos a poder manifestarnos.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Es una colaboración con alguien que les va a encantar. Prepárense para lo que se viene. Espero que sigan compartiendo mi video “Nunca dije adiós” y que se suscriban a mi canal de YouTube. Sigo en el programa (“El reventonazo de la Chola”), cantando en eventos. Todo está encaminado quizá un programa con las hermanas Serpa (risas).