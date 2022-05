¡Brunella Horna no olvida! La joven presentadora de “América hoy” vivió un tenso momento, luego de que sus compañeros de programa le consultaran sobre su pasada relación con el empresario Renzo Costa. La modelo no dudó en revelar que se vio bastante afectada por el fin de este noviazgo y aseguró que esto la ayudó a crecer profesionalmente.

Brunella Horna: “Yo lloré, sufrí”

Brunella Horna y Janet Barboza se convirtieron en las protagonistas al hacer intensas preguntas sobre su antiguas relaciones durante la visita de una psicóloga en “América hoy”. Si bien la ‘Retoquitos’ fue la que inicio con las consultas, la trujillana atrajo toda la atención de los presentes cuando se le preguntó si Renzo Costa le regalaba carteras de cuero cuando estaban juntos.

“Les voy a decir la verdad y les voy a dar un consejo. Yo lloré, sufrí. En realidad, la pasé mal porque fue vergüenza pública. Pero ¿saben qué es lo mejor? Hice mis tiendas. Así que, de lo malo, al final va a venir algo bueno. No sufras más, bota al infeliz”, dijo la conductora.

Luego, la especialista le preguntó: “La verdad es que me preocupa. Si ya vino el hombre ideal, ¿entonces cuándo tendremos matrimonio?“. Ante esto, la joven presentadora se quedó sin palabras. Minutos después, Brunella aclaró que aún no desea casarse con Richard Acuña.

Brunella Horna sobre relación con Renzo Costa: “Ahora me río”

A inicios de año, Brunella Horna ya había sido consultada en redes por su relación con Renzo Costa. Un usuario de Instagram le preguntó si es que aún cantaba su famosa canción “Olvídate de mí”, tema musical de la presentadora dedicado al empresario del cuero.

La conductora de “América hoy” respondió: “Es una etapa de mi vida que no quiero recordar. Pero Valeria Piazza me convenció de hacer este TikTok. Ahora me río y me doy cuenta (de) que todo pasa por algo, hasta lo más triste. Ahora soy muy feliz”.