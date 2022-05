Tula Rodríguez estaría dilatando el proceso de herencia, aseguran los hijos de Javier Carmona

Lucas y Tadeo Carmona, hijos de Javier Carmona, enviaron un extenso comunicado a Magaly Medina y así desmintieron a Tula Rodríguez. La conductora aseguró en su programa “En boca de todos” que no desea quedarse con las propiedades que el productor dejó tras su fallecimiento.

Sin embargo, los herederos mayores del ejecutivo de televisión aseguraron que consideran que la también actriz está dilatando el proceso de repartición de herencia al no hacerse cargo de la tutoría legal de su hija Valentina, la descendiente menor.

Esto dijeron los hijos de Javier Carmona

Según leyó Magaly Medina en los documentos, se requiere que Tula Rodríguez tome la potestad de su pequeña para así poder hacer la repartición de los bienes de Javier Carmona en partes iguales para los cuatro beneficiarios. Sin embargo, la conductora habría hecho el proceso varias veces sin presentar los documentos que le solicitaron.

Es por este motivo que Lucas y Tadeo Carmona, así como los demás herederos, no pueden disponer de las posesiones de su difunto padre. En el mensaje expusieron sus sospechas.

“Se incurre en los mismos errores observados y, finalmente, archivos por instancia judicial. Hace suponer que no existe voluntad para resolver este tema, por ello, solicitamos que la señora inicie los actos legales que corresponden a fin de que se le otorgue la tutoría de nuestra hermana y con ello se pueda disponer, en común acuerdo, sobre los bienes”, cita el mensaje de los hermanos.

Tula Rodríguez envía fuerte mensaje a Magaly Medina

Tula Rodríguez se pronunció luego de ser acusada de querer quedarse con toda la herencia de Javier Carmona y, con un sentido mensaje, pidió a Magaly Medina no seguir difundiendo información sobre el proceso que lleva por los bienes del productor.

La conductora aseguró que la salud mental de su hija Valentina es su prioridad. “Si tengo que agachar la cabeza y pedirte Magaly, no me da vergüenza. Si esto le va a ayudar a calmar el dolor a mi hija, lo voy a hacer. Magaly, por favor, para. No tienes idea lo que le ha ocasionado esta situación (...) Hoy tiene todas sus emociones alteradas”, expresó con lágrimas en los ojos.