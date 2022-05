Susy Díaz se presentó en “América hoy” para comentar sobre aquellos personajes de la farándula que han decidido darse una nueva oportunidad con sus exparejas. En este caso, las conductoras del programa hablaron del reciente ampay de Paula Arias y Eduardo Rabanal. Además, cuestionaron a la exparlamentaria porque en un momento también se le vio junto a Walter Obregón, después de haber anunciado su separación.

Fue Janet Barboza quien le hizo recordar a la mamá de Flor Polo su viaje en compañía del ‘Príncipe de Huarmey’. “Me enteré que Walter te hizo varias (infidelidades). ¿Por qué le aguantaste”, preguntó. De inmediato, la excongresista mencionó que es una persona capaz de perdonar todo. “Mi signo es paz, una balanza, y perdona, pero cuando ya no, es no”, precisó.

Por otro lado, Brunella Horna aprovechó para consultarle si en unos meses estaría dispuesta a volver con Walter Obregón; la cómica expresó un rotundo no. “Jamás. Hay que enterrar bien el pasado para tener buen presente y futuro” , señaló.

Empresaria revela romance con exministro

La humorista asegura haber mantenido una relación sentimental con personajes que no pertenecen a la farándula peruana, ya que uno de ellos fue exministro. “Fue antes que me enamore de Walter (Obregón). (...) Nadie se enteró, lo tuve escondido. Hace poco lo veía que salía en televisión declarando, él no fue figuretti”, dijo en entrevista con El Popular. “Comenzamos a salir, salimos a escondidas, todo dentro de cuatro paredes”, agregó.

Susy Díaz negó que haya sido un amor prohibido. Foto: GLR

¿Susy Díaz víctima de violencia física por parte de Walter Obregón?

Tras varios meses de poner fin a su relación sentimental con Walter Obregón, la mejor amiga de Flor Polo, Yali, reveló en el programa de Rodrigo González que la empresaria fue agredida físicamente por su expareja. “Él la cogió muy fuerte y la agredió. Por eso, ella ya no quiere saber absolutamente nada de él”, relató. El popular ‘Peluchín’ terminó desconcertado tras lo narrado por la joven. “Susy sale tan empoderada, me llama la atención que permita algo así”, comentó.

Susy Díaz viajó con Walter Obregón a Francia

La empresaria y su expareja emprendieron un viaje a Europa para tomar unas cortas vacaciones y aprovechar su estadía en Francia para celebrar el cumpleaños de Walter Obregón. “Mi amiga nos invitó y luego iré a Suiza, por invitación de otra amistad. Walter está acá, viajamos por su cumpleaños, que es este lunes (22 de noviembre)”, reveló para Trome. Sin embargo, no precisó si retomó su romance. “Hay mucha envidia, gente mala, y no me gusta hablar de mis cosas, desde hace mucho decidí no comentar de mi vida privada. Solo te puedo decir que estoy bien y tranquila”, añadió.