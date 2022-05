Néstor Villanueva ha sido blanco de críticas durante el mes de abril por la denuncia de Flor Polo hacia el cantante por maltrato psicológico y los constantes ampays con bailarinas en los programas de espectáculos. Sin embargo, esta vez el yerno de Susy Díaz hace noticia por su participación en una serie junto a Milena Zárate y Gerardo Zamora.

Como se recuerda, el último mes, Néstor Villanueva fue demandado por violencia psicológica contra Flor Polo, por lo que varias figuras del medio como Deysi Araujo, Lourdes sacín y Paloma de la Guaracha se pronunciaron para reafirmar lo dicho por ella. Ante estas acusaciones, el cumbiambero ha optado por contradecirlas; sin embargo, a través de su cuenta en Instagram, publicó el siguiente mensaje:

Néstor Villanueva responde ante acusaciones de Flor Polo. Foto: Instagram

Néstor Villanueva participará en una serie

Según Magaly Medina y otras figuras del espectáculo, Susy Díaz se hace cargo de los gastos en el hogar de Flor Polo y Néstor Villanueva, pero el cumbiambero afirmaba tener negocios e ingresos de otros lugares, aunque no dio detalles. Sin embargo, a través de redes sociales, se hizo público que el cantante es parte del elenco “Rivera, el ‘Protector’”, que cuenta con la dirección de Alejandro Nieto.

En esta producción, Néstor trabaja junto a Milena Zárate y Gerardo Zamora, quienes también son personajes reconocidos en la farándula nacional.

Néstor Villanueva junto a Milena Zárate y Gerardo Zamora en el elenco de "Rivera, el 'Protector'". Foto: Instagram.

Rodrigo González critica a Néstor por mensaje

Luego de una reflexión de Néstor Villanueva en Instagram, los conductores de “Amor y fuego” criticaron a la pareja por el largo tiempo que estuvieron juntos a pesar del maltrato existente en su hogar hace varios años atrás.

“Yo soy Néstor pone, esto tiene que ser una broma. ¿Él ha publicado esto? No se jueguen así porque estamos en directo. En el perfil de WhatsApp también lo ha puesto, me muero, él no tiene cara, no tiene vergüenza“, expresó.