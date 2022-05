Luciana Fuster y Flavia Laos estuvieron en el foco de especulaciones luego de que este 9 de abril la familia de Patricio Parodi organizara un babyshower para darle la bienvenida a Aitana. Sin embargo, los rumores aumentaron cuando Majo Parodi publicó una fotografía en Instagram, en la que incluyó a todas sus amigas, excepto a Luciana Fuster.

Ya pasó cerca de un mes sobre este polémico evento y Flavia Laos decidió pronunciarse sobre el tema y explicar qué pasó realmente en la casa de Patricio Parodi. Luciana Fuster no fue ajena a estas declaraciones y, del mismo modo, decidió comentar los momentos que vivió junto a las hermanas de su pareja.

¿Qué dijo Luciana Fuster?

Durante una entrevista con el programa “América espectáculos”, la ‘combatiente’ contó cómo fue el encuentro con Flavia Laos en el babyshower de Majo Parodi; asimismo, aseveró que ella y las hermanas de Patricio Parodi no mantienen una amistad.

“En el momento que me terminé de alistar, bajamos y ya. Es más, ‘Pato’ también me dijo: ‘Van a estar las amigas de mi hermana’, y obviamente yo no soy amiga de ellas. Me dijo: ‘Si quieres, tú puedes estar ahí y luego bajo yo’, y yo dije obviamente no”, afirmó al inicio la popular ‘Lulú’.

Por otro lado, la chica reality niega haberse incomodado por haber sido excluida del video de Majo Parodi: “Yo estoy invitada por ‘Pato’, él es mi novio, mi pareja. Estoy en la casa de mi novio, no de Majo. Todo bien con ella, todo bien con los hermanos, pero directamente yo soy invitada de ‘Pato’. No me incomoda, no me molesta. Si lo hicieron, chévere”.

¿Qué contó Flavia Laos?

Por su parte, Flavia Laos se presentó en “Amor y fuego” junto a Austin Palao para promocionar su nueva canción, y como era de esperarse, los conductores le mencionaron este polémico encuentro con Luciana Fuster en casa de Patricio Parodi. Ante esto, la modelo decidió contarlo todo.

“Me llamó y me dijo: ‘Voy hacerlo primero de mujeres para que puedas venir y luego ya los chicos bajan con su novias’. Yo le dije: ‘Ok, pero, por favor, avísame para retirarme’”, explicó al inicio. “Bajaron y ya no me podía ir. Entonces, esperé un ratito para que abran los regalos y de ahí me retiré, pero no nos saludamos”, fueron las palabras de la influencer.