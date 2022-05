Tula Rodríguez se encuentra en medio de una disputa de bienes con Paola Bisso, luego de que Javier Carmona falleciera y dejara un testamento para otorgar sus propiedades a sus hijos. Paola Bisso fue entrevistada por las cámaras de Magaly Medina para dar a conocer la incomodidad de Tadeo y Lucas (sus hijos con Javier Carmona) ante los comentarios de la conductora de “En boca de todos” sobre su expareja.

Como se recuerda, semanas atrás, Tula Rodriguez afirmó que heredó hasta las deudas de Javier Carmona luego de su muerte. Estos comentarios no fueron del agrado de los hijos mayores del empresario y, a través de su madre, dieron su punto de vista sobre esta situación.

¿Quién es Paola Bisso?

Paola Bisso tiene 54 años y es la primera esposa de Javier Carmona. Estuvo con él antes de que el empresario se casara con Gisela Valcárcel y, posteriormente, con Tula Rodríguez. Paola es la madre de Lucas y Tadeo, los hijos mayores de Carmona. Ella no tiene presencia en redes sociales ni sus hijos publican fotografías con ella.

Su primera aparición en televisión fue en una entrevista con un medio escrito, en la que aseguró que Tula Rodríguez no agradeció los detalles que ella tuvo con la hija de la conductora de “En boca de todos”.

“Me da mucha pena con ella, porque yo me esforcé en conocer y querer a su criatura, porque es la hermana de mis hijos, pero tiene unas poses que no le quedan. Ni siquiera sabe agradecer por los detalles que tuve con la bebé”, dijo, cuando se le preguntó por Tula Rodríguez.

Por otro lado, aseguró que no era de su interés mantener una amistad con la también actriz: “Entré para saludar a la niña, Tula estaba ahí y no me dijo: ‘¿Te ofrezco algo?’. Estaba con unas poses de reina que no le caen (....)”.

Hijos de Javier Carmona y Paola Bisso

Tadeo Carmona

Tadeo es el primogénito de Javer Carmona y, actualmente, se dedica a la Fotografía. También es director de proyectos audiovisuales y creador de contenido digital relacionado a los deportes extremos. En su cuenta oficial de Instagram cuenta con más de 73.000 de seguidores y muestra su afición por el ciclismo de montaña.

A Tadeo Carmona le apasiona el ciclismo de montaña. Foto: Instagram.

Lucas Carmona

Es el hijo menor de Javier Carmona y Paola Bisso, y tiene gustos similares a los de su hermano mayor. También mantiene la pasión por los deportes extremos, en especial, por el ciclismo de montaña. Asimismo, Lucas Carmona sería maestro de jiu jitsu.

Comunicado de los hijos de Javier Carmona a Tula Rodríguez

Los bienes de Javier Carmona son motivo de disputa entre ambas familia; sin embargo, Lucas y Tadeo Carmona aseguraron que desean finalizar con el proceso requerido para la repartición de propiedades entre los herederos de la forma más ecuánime posible.

“No existe un ánimo más allá de lo que la ley dispone. Para ello, se requiere, no solo voluntad, sino la razón suficiente para no caer en enfrentamientos innecesarios por el bienestar de todos”, leyó Magaly Medina durante su programa del 3 de mayo, y agregó: “Informamos que nuestro difunto padre contrajo matrimonio por separación de bienes con la señora Tula Rodríguez y por sucesión intestada inscrita en partida registral fueron declarados herederos legales en partes iguales tanto sus tres hijos como su cónyuge (...) Conforme lo establece el Código Procesal Civil, y para hacer efectiva la disposición de los bienes de la menor de edad, se requiere que su tutora proceda a los actos correspondientes”.

“No lo hace y no saben si lo hace en complicidad con el abogado o si hacen eso para que el juez se vea obligado a rechazar la demanda y así alargar el tiempo”, aclaró la ‘Urraca’.

Relación entre Tula Rodríguez y los hijos de Javier Carmona

Como se puede ver en fotografías de antaño, los hijos de Javier Carmona parecían tener una buena relación con Tula Rodríguez y su hija; sin embargo, las cosas cambiaron con el tiempo, cuando el ex gerente televisivo sufrió un grave accidente que lo dejó en estado vegetal.

“Los chicos han perdido a su padre y han ganado peleas, juicios y gastos, y Tula (Rodríguez) sale bien parada, es la buena mamá... Ellos están hartos, les fastidia que haya tenido que pasar eso”, comentó Bisso.

“Que tengan una buena relación y vayan a ver a su hermanita siempre, creo que no. Basta con que hayan problemas por temas materiales, por propiedades, para que la unión familiar y la buena onda se acabe”, añadió de forma contundente.

Tula Rodriguez afirma que su hija está pasando por un mal momento

Luego de que Paola Bisso se pronunciara en el programa de Magaly Medina, Tula Rodriguez usó las cámaras de “En boca de todos” para enviarle un sentido mensaje a la ‘Urraca’ y para dedicarle unas palabras de aliento a su menor hija, quien asegura que está sufriendo emocionalmente por lo dicho en los medios de comunicación.

“Si yo tengo que agachar la cabeza y pedir a Magaly, ‘por favor’, no me avergüenza; porque si esto va a ayudar a calmar un poco el dolor a mi hija, lo voy a hacer. Magaly, por favor, para. No tienes idea de cómo estoy retrocediendo o lo que ha ocasionado esta situación ayer en mi hija. Ella ya tiene 13 años, está en la edad más complicada, dónde tiene todas sus emociones alteradas”, fue el pedido de Tula.

“No me queda otra cosa que decirte, hija, que te amo, que esta es una piedra más en el camino. Tú y yo sabemos la verdad”, dijo la conductora de espectáculos.

Tula Rodríguez desmiente haber heredado deudas

“Yo no he dicho eso y no voy a hablar nada de esas cosas que pertenecen a mi casa (...). Si hablamos de herencia, no es lo que la gente cree, pero es algo que me voy a guardar por respeto (...) y porque soy una señora, y no estoy para hablar ese tipo de cosas. No saquen de contexto, por favor, absolutamente nada de lo que yo no haya dicho”, dijo durante una entrevista con “América espectáculos”.