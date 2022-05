Javier Carmona falleció el 30 de setiembre de 2020, tras permanecer dos años en estado vegetativo. Y, tras su partida, siempre se ha hablado sobre el patrimonio que dejó el gerente de televisión a sus 56 años y esposo de Tula Rodríguez.

Lucas y Tadeo son los hijos mayores de Carmona. Ellos nacieron fruto de la relación del empresario con Paola Bisso, quien salió al frente a acusar a la conductora de “En boca de todos” de quedarse con las propiedades de su expareja.

En medio de esta disputa legal y mediática, la herencia de Javier Carmona aún no ha sido repartida, tras casi dos años de su partida.

Aquí te contamos por qué los herederos aún no pueden gozar del patrimonio que dejó el gerente de televisión.

¿Qué pasó con la herencia de Javier Carmona?

Según un documento firmado por los hijos de Javier Carmona, Lucas y Tadeo, ellos no pueden recibir su parte de la herencia porque Tula Rodríguez aún no ha hecho oficial la tutoría de su menor hija de 13 años, quien es otra de las beneficiarias.

¿Qué quiere decir esto? Magaly Medina explicó en su programa que, mientras la exbailarina no se vuelva la tutora legal (en referencia a la herencia) de su pequeña, las propiedades no pueden ser divididas y, por tal motivo, ninguna se sus posesiones pueden ser repartidas, vendidas o alquiladas.

“Los chicos no pueden vender el departamento que quieren, acceder a las cuentas de ahorros que dejó su padre, no pueden decidir qué hacer con los autos que dejó su padre, con lo poco que dejó, porque la señora Tula prometió hacerse cargo de la tutoría para que ella pueda tomar decisiones por su hija”, dijo Medina.

¿Por qué Tula Rodríguez no quiere ser la tutora de su hija?

Los hijos de Javier Carmona señalaron, en un documento leído por Magaly Medina, que Tula Rodríguez está dilatando un proceso tan sencillo con la finalidad de que la herencia no se reparta y el juez que ve el caso desestime la demanda por demora.

Javier Carmona murió intestado

Los problemas legales entre Tula Rodríguez y los hijos de Javier Carmona se agravaron con el paso de los años porque el gerente no dejó un testamento. Eso quiere decir que la herencia se divide en partes iguales a sus familiares directos.

Tula Rodríguez niega pelea por herencia

Tras las fuertes acusaciones de Paola Bisso, exesposa de Javier Carmona, Tula Rodríguez tomó unos minutos de su programa “En boca de todos” (martes 3 de mayo) para defenderse y aclarar su situación respecto a la herencia de su esposo.

“Se está hablando que estoy pidiendo el 50% de la propiedad: falso, 100% falso. Yo no estoy pidiendo quedarme con ningún 50%, a veces hablan sin saber temas legales. Yo no estoy en litigio peleándome por alguna propiedad, pero legalmente yo no puedo obligar a mi hija que renuncie, así yo lo quiera, eso lo determina el juez”, indicó la presentadora entre lágrimas.

Tula espera decisión del juez

Mientras que los hijos de Javier Carmona aseguran que Tula Rodríguez está poniendo trabas para la repartición de los bienes del gerente, la conductora indicó que ella solo está esperando la decisión del juez para saber cuánto le corresponde a su hija por derecho.

“Un juez ampara lo que a ella le corresponde como hija. Así ella quiera, como un acto de amor, soltar y que sus hermanos lo usen, no puede, no podemos. Lo que se hereda es irrenunciable. Yo trabajo desde los 15 años y, cuando entré en un matrimonio, entré con un patrimonio importante. Mi hija y yo vivimos bajo un techo que mensualmente yo sigo pagando al banco”, explicó.

Tula Rodríguez es una de las herederas de Carmona

Con documento en mano, Magaly Medina aseguró que Tula Rodríguez, su hija y sus hijastros son los únicos herederos de Javier Carmona, ya que el empresario no dejó un testamento.

“Ellos no pueden decidir sobre los bienes que dejó su padre, pese a ser los herederos legítimos al igual que tú y tu hija, porque tú no has cumplido con un trámite que debes hacer y, al parecer, lo presentas pero no cumples con las instrucciones del juez”, comentó.