Grupo 5 cuenta con una larga lista de canciones que no solo han conquistado en territorio nacional, sino también en cada lugar en el que realizan diversas presentaciones. Los seguidores identifican de inmediato a la agrupación norteña por la peculiar voz del animador Pepe Menis, quien desde que pisa los escenarios hace bailar al público con su pegajoso tema “La culebrítica”.

El integrante de la agrupación monsefuana no solo es uno de los mejores animadores del Perú, sino que también tiene talento para el canto, y así lo ha demostrado en cada show. En esta nota te contamos quién es Pepe Menis.

¿A qué se dedicaba el locutor antes de pasar a Grupo 5?

Pepe Menis Tello Fernández, mejor conocido como Pepe Menis en el mundo artístico, empezó desde muy joven en la locución. Además, resalta que su amor por la radio viene de familia.

Pepe Menis empezó su carrera como locutor de radio. Foto: Pepe Menis/Instagram.

“Me inicié desde los 14 años en la animación, pero es algo que nació en la familia, porque mi papá y mi mamá son locutores. Siempre me ha gustado copiar a mi papá, después empecé hacer mis grabaciones y de ahí empezó todo. Al inicio era tímido (para locutar), pero poco a poco me fui soltando en el mundo de la radio. Ahora extraño la cabinas, ya que estoy en los escenarios con Grupo 5″, mencionó en entrevista con la radio Nueva Q.

¿Cómo ingresó a Grupo 5?

En 2013, en conversación con el canal de YouTube Caravana Tropical, el animador reveló cómo fue su ingreso a la orquesta Grupo 5.

“Hace 10 años (2003), yo era locutor de radio Karibeña. Elmer Yaipén es mi amigo de muchos años y quiso contar conmigo. En ese entonces, era muy joven y tímido, y nunca había animado en ninguna orquesta. La primera agrupación que me dio la oportunidad fue Grupo 5 y es con la que sigo en la actualidad. Por eso, agradezco muchísimo a Elmer Yaipén y a toda la familia del grupo por esta oportunidad, con la cual me he ganado un nombre y poder viajar por todo el mundo”, mencionó.

Pepe Menis y el tema “La culebrítica”

En 2020, el animador catalogó a la canción “La culebrítica” como el tema que nunca pasa de moda. “Todo el mundo la baila, ya tiene más de 10 años y no deja de sonar, porque tiene un swing muy bueno. En anteriores ocasiones la cantaba con Toño Sosaya, me hacía los coros. Ahora lo hago completo. Y, sí, también canto”, relató.

Asimismo, mencionó que grabar este tema cambió su vida. “Fue algo especial en mi vida, porque nunca había cantando. Elmer Jr. me propuso entonarla, (ya) que la había escuchado de un DJ de México, y como vio que a veces hacía los coros en la agrupación... Además, notó que mi voz era alegre, simpática y fresca. Acepté y la grabé en estudio”, acotó en entrevista con el youtuber Kevin Alexis.

Pepe Menis contrajo COVID-19

El animador reveló que junto a su familia contrajeron la COVID-19. En entrevista con La República, Pepe Menis contó como fueron sus días desde que se enteró dio positivo a coronavirus. ”Bajaba, subía (la saturación), era una sensación horrible. Sentía que me desmayaba”, contó. “Tuve días que me faltó el aire. Pasé por tres crisis feas”, añadió.