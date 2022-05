Érika Villalobos y Aldo Miyashiro estuvieron en el ojo de la tormenta tras el ampay emitido por Magaly Medina en el que se vio al conductor de “La banda del Chino” besando a Fiorella Retiz; sin embargo, la reconocida actriz no se ha pronunciado sobre el tema y, por el contrario, ha demostrado que se encuentra estable anímicamente.

Ante los rumores del fin del matrimonio de Érika Villalobos y Aldo Miyashiro, ninguno ha salido a aclarar los hechos, pero los medios de comunicación notaron que el productor quitó las fotografías con su aún esposa de su cuenta oficial en Instagram. No obstante, Érika continúa irradiando alegría y tranquilidad a través de sus redes sociales.

Érika Villalobos retoma la actividad física

La actríz intérprete de “Todos vuelven, un musical para el reencuentro” publicó un corto video en su cuenta de Instagram en el que se muestra cruzando un circuito de cardio-fitness junto a su entrenador personal: “Estuve bastante tiempo sedentaria, pero es momento de retomar el ejercicio que, como dicen, no solo cambia tu cuerpo, sino también tu mente, tu actitud, tu humor”, fue la descripción de esta publicación.

‘Peluchín’ critica a Miyashiro por borrar fotos con Érika Villalobos

Este 3 de mayo, el programa “Amor y fuego” evidenció que en el feed de Aldo Miyashiro ya no estaban presentes las imágenes con Érika Villalobos, y los conductores, Rodrigo González y Gigi Mitre dieron a conocer su opinión sobre el accionar del actor.

“Ya no hay fotos con Érika. (...) Por ahí queda una porque está con la familia. La ha dejado para que no se ofendan. Ya no vemos a Érika por ninguna parte, ¿dónde está? Habían fotos del último viaje”, dijo el conductor de espectáculos.