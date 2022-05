Cristina Rodríguez, líder de “Las hechiceras de la salsa”, fue acusada por el delito de clonación de tarjetas junto a su pareja Anderson Dos Santos Oliveira y familia. Como se recuerda, este miércoles 27 de abril, la Policía allanó el departamento de la cantante y, según algunos medios de comunicación, Rodríguez se encuentra prófuga de la justicia. Sin embargo, este 4 de abril, la salsera se presentó en “Amor y fuego” para aclarar su situación legal.

Cristina Rodríguez es acusada de pertenecer a la banda Los Cibernéticos de Río, agrupación delictiva liderada por su pareja Anderson Dos Santos Oliveira, quien sí fue atrapado por las autoridades el 27 de setiembre del 2020 en Madgalena.

“Su orientación (de la banda criminal) es directamente el ataque informático; es decir, tarjetas clonadas de otros países, ataques de cajeros automáticos, hackeos, entre otros. De 2.000 a 3.000 transacciones se han hecho con tarjetas clonadas. Esta banda ha robado más de dos millones de soles”, comentó el jefe de la División de Robos.

¿Qué dijo Cristina Rodríguez en “Amor y fuego”?

“No estoy prófuga de la justicia. Estoy abierta a dar todas las declaraciones que la policía necesite. Eso es lo que he dicho en la conferencia de prensa. No tengo nada que ver y he dado mi manifestación a la Policía de lavados de activos, porque el padre de mi hijo ya tiene una sentencia pues está mancomunado los bienes. Ahora la investigación empieza también para mí, entonces estoy dispuesta a acudir”, dijo la artista y aclaró que “sí puede salir del país”.

Por otro lado, afirmó que no tiene que convencer a nadie de su inocencia: ”Yo estoy bien clara de lo que soy, de todo el trabajo que vengo haciendo en mi vida y no tengo por qué estar haciendo cosas negativas. Mi pareja tampoco. Si quieren más información, averigua y cualquier día voy a tu programa a que me hagas una entrevista”.

Intervienen casa de Cristina Rodríguez

Durante el allanamiento, los fiscales encargados encontraron a cuatro personas quienes afirmaron ser inquilinos en este departamento, ellos mencionaron haberla visto para firmar el contrato de arrendamiento del inmueble; sin embargo, niegan estar enterados de la investigación y/o los crímenes que se le impuso.

Por otro lado, los vecinos comentaron que Cristina Rodríguez realiza presentaciones con el grupo “Las hechiceras de la salsa” en locales ubicados en el cono norte.