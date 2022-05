Ángelo Fukuy condena las infidelidades: “Están mal, debemos portarnos bien”

Ángelo Fukuy apadrinó a la orquesta trujillana Influencias, que presentó a sus nuevos jales en transmisión en vivo con La República. Ahí, el cumbiambero fue consultado sobre las últimas incidencias de la farándula, específicamente por el reciente ampay que lanzó Magaly Medina entre su amiga Fiorella Méndez y el comentarista Óscar del Portal.

Luego de que comentara los proyectos que viene encaminando en su carrera artística, el cantante fue cuestionado por su opinión sobre las comprometedoras imágenes entre Fiorella Méndez y Óscar del Portal que emitió el programa “Magaly TV, la firme”. En esta línea, reportera le preguntó a Fukuy por el vínculo que mantenía con la Méndez.

Ángelo Fukuy sobre ampay de Fiorella y Óscar

“Bueno sí, nos conocemos, pero no hemos seguido viéndonos. Lamento la situación, ya no he tenido contacto con ella. Siempre deseando a todas las personas que les vaya bien ”, respondió Ángelo ante la interrogante.

Tras ello, el músico dijo lamentar la situación que vienen atravesando Méndez y del Portal y, en esa línea, deseó que todo prospere para ellos. “No soy bueno en el tema de los consejos, del amor, porque hace tiempo lastimaron mi corazón, hace mucho tiempo; y solo deseo que esta marea pase y vuelva la calma”, indicó.

Ángelo Fukuy opina sobre las infidelidades

Fukuy no pudo evitar sentirse nervioso ante las preguntas de la periodista y prefirió no hablar más al respecto. Sin embargo, si dio su punto de vista sobre las infidelidades. “ Están mal, debemos portarnos bien. Cometemos errores, pero uno tiene que tratar de hacer las cosas bien ”, agregó.

“¿Perdonarías una infidelidad?”, le cuestionó la reportera, sin imaginar la respuesta que daría el amigo de Pedro Loli. “Sí, claro, son errores, somos humanos”, señaló el músico, entre risas.