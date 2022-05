Tula Rodríguez rompió su silencio sobre las más recientes declaraciones que brindó Paola Bisso, expareja de Javier Carmona, al programa de Magaly Medina, donde acusó a la presentadora de televisión de querer adueñarse de toda la herencia del empresario.

Ante esto, Tula inició la edición del martes 3 de mayo de “En boca de todos” hablando sobre este tema y de cómo ha afectado a su menor de hija de 13 años.

Asimismo, la conductora aclaró que ella no cuenta con ninguna herencia de Javier Carmona y tampoco intenta quedarse con las propiedades.

“Hubo alguien que dio una versión completamente alejada de la realidad, se quiso dar a entender que yo me quiero quedar con propiedades que no me corresponden. Quiero aclarar que de las dos propiedades que se habló yo no tengo posesión, yo no vivo ahí, no utilizo ninguna chacra, ni gano dinero”, empezó.

Además, Tula Rodríguez explicó que su hija es la que tiene herencia y que no la puede obligar a renunciar porque le corresponde por ley.

“Se está hablando que estoy pidiendo el 50% de la propiedad, falso, 100% falso. Yo no estoy pidiendo quedarme con ningún 50%, a veces hablan sin saber temas legales, yo no estoy en litigio peleándome por alguna propiedad, pero legalmente yo no puedo obligar a mi hija que renuncie, así yo lo quiera, eso lo determina el juez”, añadió.

Tula Rodríguez y su pedido especial a Magaly Medina

Tula Rodríguez le pidió públicamente y en vivo a Magaly Medina que deje de dar pantalla a Paola Bisso, ya que todo este escándalo ha afectado a su menor hija.

“Magaly, por favor, para. No tienes idea cómo estoy retrocediendo o lo que ha ocasionado esta situación ayer (...) Creo que tenemos que ser conscientes sobre a quién le estamos dando pantalla, tú sabes a quién me refiero”, comentó en “En boca de todos”.

Tula asegura que cuidó a Carmona hasta sus últimos días

En medio de su descargo, Tula Rodríguez aclaró que cuidó de Javier Carmona y que estuvo con él hasta el final. “Yo tenía que velar por él sola, 24 horas, y tuve que contratar a alguien para que venga a vivir conmigo para que me pueda ayudar, porque él tenía necesidades y requerimientos muy altos, por su condición (...) Lo cuidé como debía ser, y Dios me dio esa bendición: que ese hombre se muera en mis brazos, lo he acompañado hasta su último suspiro”, contó.