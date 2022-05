Aldo Miyashiro ha hecho oficial su separación de Érika Villalobos en las redes sociales, después del ampay lanzado por Magaly Medina. El programa “Amor y fuego” hizo hincapié en la ausencia de varias fotos que el presentador de “La banda del Chino” tenía junto a su esposa. Cabe mencionar que el productor mencionó que no continuaría su relación con la actriz.

‘Peluchín’ critica a Miyashiro por borrar fotos con Érika Villalobos

Durante la última edición de “Amor y fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre informaron a sus televidentes que Aldo Miyashiro había borrado todas las fotos de su Instagram junto a Érika Villalobos. Fiel a su estilo, ‘Peluchín’ compartió su opinión sobre las actualizaciones en el perfil del presentador.

“Ya no hay fotos con Érika. (...) Por ahí queda una porque está con la familia. La ha dejado para que no se ofendan. Ya no vemos a Érika por ninguna parte, ¿dónde está? Habían fotos del último viaje”, dijo el conductor.

Más adelante, encontraron que el dramaturgo dejó una sola foto junto a sus hijos y la actriz. En otra publicación, en la que Miyashiro agradecía los saludos por su cumpleaños, la artista le había dicho que la extrañaba y ambos presentadores sintieron curiosidad por el contexto en el que lo escribió.

Rodrigo y Gigi mostraron su indignación al darse cuenta de que este mensaje fue escrito cuando Érika y sus hijos estaban de viaje en Barcelona, mientras que el integrante de “Once machos” se había quedado con su círculo cercano para la fecha especial.

Gigi Mitre se mostró indignada por últimas declaraciones públicas de Fiorella Retiz

Previamente, Gigi Mitre había dado su opinión sobre lo último que dijo Fiorella Retiz en sus redes sociales, tras el ampay que protagonizó con Aldo Miyashiro. La reportera escribió: “Porque las cosas verdaderas rara vez salen a la luz. Son las mentiras las que se conocen”.

Ante esto, la conductora se molestó por las intenciones de la periodista al querer seguir manifestándose sobre las polémicas imágenes que salieron de ellas en “Magaly TV, la firme”: “¡Qué caradura! Debería permanecer en silencio (y cibernético también) durante bastante tiempo”.