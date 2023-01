¿Por qué R’Bonney Gabriel, la nueva Miss Universo, no se lavó el cabello durante 2 semanas?

¡La belleza cuesta! El último 14 de enero se realizó el Miss Universo, certamen de belleza más importante en todo el mundo, con la finalidad de ver a las mujeres más representativas de todos los países y coronar a la que cumpla los requisitos. La ganadora fue la joven estadounidense R’Bonney Gabriel. Aunque las opiniones estaban divididas porque se especulaba que hubo favoritismo, ha ido contando poco a poco todos los sacrificios que hizo para alcanzar el éxito.

Como se sabe, las reinas de belleza tienen que operar físicamente para cumplir con ciertos lineamientos estéticos, pero esos no son los únicos arreglos que suelen hacerse. En el caso de la modelo ganadora, tuvo que poner en riesgo su salud con contaminantes trucos para tratar de lucir lo más esbelta posible el día de la gala. Finalmente, todo y cada cosa que hizo valió la pena porque ocupó el primer lugar de la competencia. ¿Quieres saber a qué procedimientos se sometió la Miss Estados Unidos 2022? A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Quién es R’Bonney Gabriel?

La bella R’Bonney Nola Gabriel es una modelo que nació en San Antonio el 20 de marzo de 1994. Es quizás una de las participantes con más edad de toda la competencia, pero eso, lejos de amilanarla, le hizo tener más experiencia a la hora de demostrar sus aptitudes. Su estatura alcanza el metro setenta, pero su porte le hace aparentar más.

Estudió Diseño de modas en la Universidad del Norte de Texas y llegó a licenciarse. Actualmente, se dedica a la creación de prendas de vestir que sean ecoamigables con el medio ambiente en su propia empresa llamada R’Bonney Nola. Aparte de todo eso, se desempeña como docente en el mismo rubro. Por ello, declaró en el concurso: “ Doy clases de costura a mujeres que han sobrevivido a la trata de personas y la violencia doméstica. Y lo digo porque es muy importante invertir en los demás, invertir en nuestra comunidad y usar tu talento único para marcar la diferente”.

R’Bonney Gabriel ganó el Miss Universo 2022

Tener una cara bonita ya no es suficiente para ganar un certamen de belleza. Si bien para coronarse como la mejor de un concurso requiere buen manejo de pasarelas, lo que más importa es el dominio escénico por completo y una excelente oratoria que complemente con el conocimiento adecuado de la coyuntura de cada país y la problemática social.

Todo ese conjunto de características hizo que la modelo R’Bonney Gabriel se consagrara como la más guapa de todo el certamen, pero su experiencia venía desde antes por la amplia cantidad de pasarelas en las que también campeonó.

¿Por qué R’Bonney no se lavó el cabello durante dos semanas?

La modelo R’Bonney Gabriel logró su objetivo más grande en la vida que fue ocupar el primer lugar en el Miss Universo 2022, pero para lucir tan fantástica como lo hizo y convencer al jurado de que merecía la corona, tuvo que dejar de lavarse el cabello durante dos semanas, aproximadamente, para que tenga el brillo que mostraba. En ese sentido, afirmó: “ Fue muy divertido. Subimos al escenario luciendo bonitas y frescas. Pero en el momento de la final, me sentí muy sucia ”.