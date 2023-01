“Merlina”: ¿de qué acusan a Percy Hynes White y cuántos años de cárcel enfrentaría?

La serie “Merlina” que Netflix estrenó hace unos meses tuvo tan buena acogida por parte de los seguidores de la plataforma de streaming que se acaba de confirmar la segunda temporada. Por ende, la popularidad de los personajes más importantes de la producción inglesa también se acrecentó gracias a su impecable presentación en todos los capítulos de la primera entrega.

Uno de los más queridos e intrigantes fue el de Xavier Thorpe por toda la trama que vivió en el remake de la familia Adams; sin embargo, el actor Percy Hynes White se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que varias usuarias hicieran acusaciones fuertes, lo que podría interferir en su participación de la secuela que se anunció días atrás. ¿Quieres conocer de qué delito lo están denunciando? A continuación, te contaremos todos los detalles y las consecuencias judiciales que podría tener.

¿Por qué acusan a Percy Hynes White?

Todo inició el 18 de enero, cuando una usuaria de Twitter, llamada @Milkievich, abrió un hilo en dicha red social para denunciar al actor Percy Hyne White por los abusos sexuales que habría cometido contra ella durante su época de colegio en Toronto, ciudad de la que es originario. En ese sentido, denunció que junto con sus amigos hacían fiestas: “ Invitaban únicamente a chicas que pensaran que estaban buenas para poder emborracharlas y emporrarlas lo suficiente para tener sexo con ellas ”. El hecho sucedió cuando la joven tenía 16 años y el artista 20. Además, no habría sido la única persona con la que realizó estos actos, ya que ultrajó a su amiga de 14 años, según su declaración.

En internet, dicha inculpación se viralizó con hashtag #CarcelPercy, e hizo que otras jóvenes contaran experiencias similares. Es así que @Desireeecameron manifestó: “ Dejó que me violaran en su sótano, y cuando me llamó para hablar sobre el tema, estaba más preocupado por la Policía que por si yo estaba bien ”.

¿A cuántos años podría ser condenado Percy Hynes White?

Los medios internacionales aún no han comunicado si es que las incriminaciones públicas hacia el actor Percy Hytes White son ciertas o no. No obstante, de acuerdo al Código Legal de Cánada, país donde reside el artista, la pena a la que podría ser acreedor por el delito de agresión sexual a menores de 16 es de 18 meses a 14 años. Es así que el intérprete de Xavier Thorpe no estaría pasando sus mejores momentos a sus cortos 21 años. De hecho, esta acusación ya estaría afectando laboralmente al artista de “Merlina”.

¿Por qué Percy Hynes White se perdería la segunda temporada de “Merlina”?

La indignación de los usuarios en internet hizo que además de pedir que el actor Percy Hytes White sea juzgado legalmente por sus actos, tampoco se le convoque para la segunda temporada de la serie “Merlina”, por todo lo que podría haber sido capaz de hacer. Es por eso que en los comentarios de las publicaciones se podía leer: “ Los violadores no merecen ser el centro de atención. Necesitas proteger a tus actrices, así como a todas las jóvenes que ahora admiran a un depredador sexual. Haz algo sobre eso ”. Hasta el momento, el popular Xavier Thorpe no se ha pronunciado al respecto.

Por otro lado, nadie de la producción de Netflix se ha hecho presente ni han emitido ningún comunicado. Si el tema llega a las autoridades, el artista podría perder su trabajo y su personaje sería reemplazado por alguien que no esté involucrado en este tipo de conflictos.