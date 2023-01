¿Jorge Salinas le es infiel a su esposa? Aunque todos conocen que el actor mexicano está casado con la actriz Elizabeth Álvarez y tiene dos hijos con ella, su matrimonio estaría en riesgo tras la publicación de unas fotos inéditas en las que el intérprete aparece al lado de su nutrióloga, una mujer más joven que él, en medio de gestos aparentemente cariñosos.

Es más, la revista TV Notas acompañó estas imágenes con el testimonio de una persona cercana al actor de 54 años, quien asegura que Salinas le es infiel a su esposa con esta profesional desde hace casi un año. No obstante, la nutrióloga decidió contar su versión de los hechos ante un programa de espectáculos. ¿Qué fue lo que dijo?

Las fotos de Jorge Salinas al lado de su nutrióloga. Foto: TV Notas

Jorge Salinas y su supuesta infidelidad

Las fotografías publicadas el martes 17 de noviembre muestran a la nutrióloga de Jorge Salinas tomándole del cuello y presuntamente acercándolo a su rostro, en lo que sería un beso. Una fuente anónima de la producción de la novela “Perdona nuestros pecados” indicó a dicho medio que el actor “lleva una doble vida”.

“De repente ella lo visita entre grabaciones y él se deja querer; de inicio no pensábamos que hubiese algo entre ellos, pero tristemente ya es un secreto a voces en Televisa, pues varios ya los han visto muy cerquita y hasta besándose; y hay quienes dicen que los han visto yéndose juntos”, sostuvo la persona informante.

Las fotos que mostrarían la presunta infidelidad de Jorge Salinas. Foto: TV Notas

La palabra de la nutrióloga de Jorge Salinas

Anna Paula Guerrero, la nutrióloga con quien fue captado Jorge Salinas, fue entrevistada por el programa “¡Siéntese quien pueda!” y respondió a las acusaciones sobre su presunto romance con el actor.

“La relación que he tenido con Jorge ha sido completamente profesional. Él en ocasiones no tiene tiempo de acudir al consultorio por sus medicamentos y personalmente he sido yo quien se los entrega afuera de las instalaciones”, manifestó.

Consultada por la instantánea en la que ambos parecen estar besándose, la profesional contestó: “Me parece que eso fue a finales del año pasado, cuando le entregué la última medicina, y pues nada más nos estábamos despidiendo de manera cordial”.

No obstante, cuando se le preguntó si la despedida consistió en un beso o dos, Guerrero dijo: “No quisiera hablar más sobre eso, toda la relación ha sido profesional”. Al mencionarle la versión de TV Notas, según la cual ambos llevaban un año juntos y que todos lo sabían, la profesional insistió: “es una relación médico-paciente, nada más”.

Sobre una foto adicional en la que ambos aparecen sonrientes dentro de un auto, la nutrióloga sostuvo: “Con la autorización de los pacientes, cuando acceden, están muy felices con su progreso (...) Si todo el mundo lo sabes es porque yo subí la foto como médico-paciente”.