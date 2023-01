Ricardo Arjona arremete contra la nueva canción de Shakira y Bizarrap: “Se cocina mucha basura”

El cantante Ricardo Arjona no se guardó nada y ‘atacó’ a Shakira por su nueva canción con Bizarrap, la cual fue dedicada a su ex Gerard Piqué a juzgar por la letra. En una conferencia de prensa, el intérprete de “Mujeres” no se calló nada y arremetió contra la colombiana diciendo lo siguiente: “La gente hace canciones, y dice las cosas y se queja, y materializa su punto de vista y su sentir a través de una canción. La comparte y después queda en la gente a ver cómo lo toman. Hay que tener mucho cuidado con algo porque, bajo el paraguas de los movimientos sociales, dígase el feminismo o la libertad de género, se han cocinado cosas extraordinarias, que ubican a los personajes en una mejor posición de respeto, que es justamente el que se merecen. Pero debemos entender también que, bajo ese mismo paraguas, se cocina mucha basura ”.

De la misma manera, Arjona señaló que las personas deben tener cuidado con el contenido que siguen redes sociales de diversos artistas: “Hay gente que genera contenidos, y hay un montón de bobos que lo siguen , hay que entender que hay contenido que se debe seguir y otro que se debe tener cuidado”, dijo haciendo referencia al Music Sessions #53 de Shakira y Bizarrap.