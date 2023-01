¡Shakira y Karol G se unirían para lanzar una colaboración juntas! Así lo confirmó medio español

¡Una de las colaboraciones más esperadas! Shakira y Karol G se habrían reunido para crear una nueva pieza musical. Como se recuerda, la cantante barranquillera se encuentra en el mejor momento de su carrera tras lanzar el “Music sessions #53″ con Bizarrap en el que lanza indirectas a Gerard Piqué y su nueva pareja Clara Chía. En esa misma línea, causó furor con las canciones “Te felicito” y “Monotonía”. Ahora, estaría a punto de producir un nuevo tema junto a una de las artistas femeninas más grandes del género urbano.

Detalles de su posible colaboración

El pódcast Mamarazzis reveló que las cantantes se habrían reunido para poner en común sus pensamientos y sus voces en “una canción muy empoderada”, en la cual hablarían del desamor y mandarían indirectas a sus exparejas: Anuel y Gerard Piqué. En esa misma línea, la periodista Lorena Vázquez mencionó cuándo se habrían juntado.

El 6 de enero del 2023, Shakira y Karol G habrían trabajado en un futuro videoclip que acompañaría al tema y formaría parte del próximo álbum de la intérprete de “Tusa”. En ese sentido, la comunicadora también aseveró que sus fans lo consideran una “fusión perfecta” y no ven la hora del estreno.

Karol G estaría cumpliendo sueño

No es la primera vez que Karol G quisiera trabajar con Shakira, pues, en 2020, la artista de Medellín le propuso trabajar juntas, pero recibió una negativa por parte del equipo de su colega. Esto no la detuvo y decidió tomar la respuesta de forma deportiva. “Para estar a un nivel como ella me falta un montón de cosas por hacer”, dijo al programa “Suelta la sopa”.

Karol G lograría colaborar con una de sus artistas favoritas. Foto: Rolling Stone

Por ello, de confirmarse la noticia, la intérprete de “Provenza” estaría cumpliendo uno de sus más grandes sueños.

“Si el día de mañana yo tengo otra canción que siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta”, dijo en entrevista a Molusco TV.