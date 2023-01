Amanda Dudamel, miss Venezuela, tras el polémico resultado de miss USA: Ninguna entendió qué pasó

Amanda Dudamel, la miss Venezuela 2022, llegó hasta la etapa final del Miss Universo 2022, el cual se llevó a cabo en Nueva Orleans, el último 14 de enero. La modelo disputó la ansiada corona del certamen junto a R’Boooney Gabriel, representante de Estados Unidos, quien finalmente llegó a convertirse en la reina de belleza ganadora de la competencia.

Debido a que en los días previos a la gala, Dudamel había sido voceada como una de las posibles ganadoras, el anuncio de que R’Bonney se convirtió en la miss Universo generó cierta incertidumbre entre las participantes y la audiencia. Incluso, hubo quienes acusaron a la organización y miembros del jurado de haber alterado los resultados.

¿Qué dijo Amanda Dudamel sobre el triunfo de miss USA?

La opinión de Amanda Dudamel sobre el veredicto del concurso era desconocida hasta que fue invitada al foro de “La mesa caliente” para exponer sus primeras impresiones sobre la decisión de haber quedado en segundo lugar.

Además, relató quÉ se dijeron ella y R’Bonney antes de que se conociera el nombre de la próxima sucesora de Harnaaz Sandhu, miss Universo 2021.

“Mira, fue muy bonito porque R’Bonney y yo compartimos mucha parte de la competencia. Por el orden alfabético, ella y yo siempre estábamos juntas y además somos diseñadoras de modas las dos”, inició diciendo Amanda Dudamel.

Sin embargo, las presentadoras del espacio tenían especial curiosidad en saber por qué ambas lucieron desconcertadas al conocerse el resultado del certamen. Al respecto, Dudamel refirió: “ Ese momento, fue muy raro porque ninguna entendió qué pasó. Estábamos muy confundidas. Sí escuchamos miss USA, pero yo me confundí por un momento y dije: ‘no entiendo, ¿qué pasó?’. N o entendía si era la primera finalista o la primera ganadora y ella me dijo lo mismo, si nos leen los labios ambas decimos ‘¿qué pasó?’”.

¿Amanda Dudamel felicitó a miss USA por su triunfo?

Tras ello, se apersonaron algunos miembros de la organización y les informaron que miss USA 2022, R’Bonney Gabriel, ganó. Es ahí cuando, según indicó Amanda Dudamel, fue apartada de su colega, por lo que se vio imposibilitada de festejar su triunfo y felicitarla.

“A mí me echaron un poco hacia atrás. Lamento no haberla podido abrazar, realmente somos bastante amigas y me hubiese gustado darle ese abrazo de felicitación”, añadió.

Miss Universo 2022: ¿qué podría ganar Amanda Dudamel como primera finalista del certamen? Foto: composición LR

¿Quién es la pareja de Amanda Dudamel?

El novio de la miss Venezuela es Daniel Andrés Roa Farías. Es un joven de 26 años de edad, quien se desempeña como tenista. Además, en el 2020, laboró en una empresa del Reino Unido.