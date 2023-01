¿Quién es Frederik Oldenburg, el periodista que se robó el corazón de Carmen Villalobos?

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg son la noticia del momento en la prensa rosa, en especial de Colombia, luego de la confesión que el presentador venezolano realizó, el 17 de enero, en el programa “Hoy día” de Telemundo: “Carmen y yo somos novios” . Los rumores de que eran pareja saltaron dos días atrás cuando fueron captados besándose en una discoteca de República Dominicana. Previo a esto, la actriz colombiana había sido relacionada fugazmente con el actor y modelo argentino Horacio Pancheri, tras su separación de Sebastián Caicedo, con quien estuvo por 13 años.

¿Quién es Frederik Oldenburg?

Frederik Oldenburg, de 37 años, es originario de Caracas (Venezuela). Estudió Comunicación Social, con especialidad en Periodismo Deportivo, aunque su aspiración era hacer carrera en el fútbol, según contó en una entrevista a People en español.

“Mi plan A era ser futbolista profesional . De hecho, jugué hasta los 21 años en Uruguay, fútbol profesional en segunda división. No era un crack, era un jugador más, pero llegué a jugarlo. Después regresé a mi país, a Venezuela, a estudiar Comunicación Social”, indicó.

Frederik Oldenburg dejó su país natal en 2012 para irse a Irlanda, donde perfeccionó su inglés. Luego viajó a Estados Unidos y estuvo un año buscando trabajo hasta que logró ingresar a Telemundo Deportes como comentarista. Su gran oportunidad llegó cuando le tocó cubrir el Mundial Rusia 2018 como corresponsal para “Un nuevo día”, “Al rojo vivo” y “Titulares y más”.

Su nombre comenzó a sonar en 2021 y fue convocado para conducir la quinta temporada de “Exatlón Estados Unidos”, en reemplazo de Erasmo Provenza.

Frederik Oldenburg es el presentador de "Exatlón Estados Unidos". Foto: Frederik Oldenburg/Instagram

El romance entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg inició en diciembre, según contó al programa “Hoy día”, conducido por Adamari López, Penélope Menchaca, Andrea Meza y Lisette ‘Chiky Bombom’ Eduardo.

“La verdad es que a finales del 2022 entramos en comunicación, el mes de diciembre fue crucial. Carmen me acompañó en la final de la temporada (de ‘Exatlón’) y ha sido maravilloso”, dijo.