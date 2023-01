Adriana Quevedo habla por primera vez sobre supuesta pelea con Karla Tarazona

Lo dirá todo. Adriana Quevedo se presentará este 18 de enero de 2023 en el programa “Amor y fuego” para hablar de su tan sonada y polémica salida del programa matinal “D’ mañana” a fines de diciembre del 2022. Su despedida del espacio televisivo se vio envuelta en medio de un gran escándalo luego de que se filtraran los motivos detrás de esta decisión: una presunta falta de actitud y compañerismo de parte de Karla Tarazona. Incluso, se aseguró que dichas acciones llegaban a ser humillaciones contra la actriz.

¿Qué dijo Adriana Quevedo sobre los presuntos malos tratos de Karla Tarazona?

La esposa de Nahuel Lopez causó gran sorpresa entre el público luego de que se publicara el adelanto de la entrevista que concedió a “Amor y fuego”, el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Las dos personas con las que yo he estado en el programa anterior (Karla Tarazona y ‘Metiche’) han sido dos personas con las que yo he compartido un espacio de televisión en cierto momento y nada más”, dijo Adriana en el video promocional de Willax Televisión.

“¿Digamos que no te sentarías con Karla a conversar un rato?”, consultó la reportera de “Amor y Fuego”. Ante esto, Quevedo respondió: “No veo la necesidad”.

Es importante recalcar que Rodrigo González mencionó en su show que Karla ignoraba y trataba mal a Adriana Quevedo, y que esta situación habría convertido el ambiente laboral en algo insostenible.

“Karlita Tarazona, bájale dos revoluciones a tu ímpetu, lo que me han dicho es que a Adriana Quevedo, quien no se metía con nadie, que tenía su show, tenía su público, la tratabas mal, la ignorabas, no le hablabas ”, reveló el conductor de televisión.

La promoción de “Préndete” sin Adriana Quevedo

El 28 de diciembre, Panamericana TV lanzó la promoción del nuevo formato “Préndete”, en el que Karla Tarazona y Kurt Villavicencio darán a conocer noticias sobre la farándula, pero le añadirán un toque informativo, indicando cuáles son las noticias del día a día. Adriana Quevedo no estuvo presente en este video, por lo que se especuló sobre el posible ingreso de Melissa Paredes como tercera conductora.