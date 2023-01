Shakira: ¿cuánto dinero estaría ganando por su canción sobre su ruptura con Piqué?

¡La sigue rompiendo! Los éxitos para Shakira no se detienen y así lo ha dejado en claro con su más reciente lanzamiento en colaboración con Bizarrap. La famosa “Music Session #53″ se ha posicionado como uno de los temas más escuchados de los últimos tiempos, alcanzando récords que muchos otros temas mantuvieron por años. Esto, debido a que la letra está llena de indirectas para Gerard Piqué, expareja de la cantante, y la joven con la actualmente sale Clara Chía Martí.

Pese a ello, muchos se preguntan cuánto estaría facturando la intérprete de “Antología” gracias a la popularidad de su tema. En la siguiente nota, te detallamos las ganancias que estaría recibiendo.

¿Cuánto dinero estaría recibiendo Shakira por la Music Session con Bizarrap?

Hasta antes del cierre de esta nota, la Music Session de Shakira y Bizarrap ha acumulado un total de 138 millones de visualizaciones y más de 43 millones de reproducciones en Spotify.

Según información brindada por el medio La Sexta, el conocido DJ argentino, quien produjo el más reciente éxito de la colombiana, estaría obtenido casi un millón de euros por el lanzamiento de este sencillo que ya resuena en todos lados.

Conoce cuáles son los salarios de Shakira y Gerard Piqué luego de su separación. Foto: Composición LR / Mundo

Shakira y Bizarrap rompen récord de visualizaciones con su canción

Desde el anuncio oficial de la colaboración, las redes sociales explotaron por la tiradera que prometía este tema contra Gerard Piqué y Clara Chía Martí. La expectativa fue tan grande que con solo 11 horas desde su estreno, la canción ya contaba con más de 25 millones de vistas en YouTube.

No obstante, eso no fue suficiente, ya que poco tiempo después se ubicó dentro de los 15 videos musicales con más reproducciones en 24 horas, para que posteriormente supere a “Despacito”, hit de Luis Fonsi y Daddy Yankee que tenía el puesto de videoclip en español con mayor acogida del público.

Shakira y Bizarrap lograron destronar a José Feliciano en la canción con más reproducciones en Spotify. Foto: composición/AFP/Bizarrap/Instagram

Letra completa de la canción de Shakira

“Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. Pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía, que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique.

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso. Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también.

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, una loba como yo no está pa tipos como tú, pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”.