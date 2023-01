Dueña del Miss Universo responde a acusaciones de fraude tras triunfo de miss Estados Unidos

El mundo entero se paralizó el pasado sábado 14 de enero mientras se realizaba la edición 71 del Miss Universo. Cada país del globo estaba ilusionado con que su representante obtuviera la ansiada corona y el Perú no fue la excepción, ya que esperaban un triunfo de Alessia Rovegno. Sin embargo, y ante toda sorpresa, miss Estados Unidos se consagró como la mujer más bella del mundo en un polémico final.

R’bonney Gabriel fue la flamante ganadora pese a que las favoritas eran miss Venezuela y miss República Dominicana. A partir de ahí, las redes sociales se inundaron de miles de comentarios que señalaban que el veredicto de los jueces había sido fraudulento y hasta expertos en el tema se animaron a opinar.

Dueña del Miss Universo responde a las acusaciones de fraude

Por ello, Anne Jakrajutatip, nueva dueña del Miss Universo, utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre estas acusaciones. La empresaria tailandesa aseguró que el comité encargado de elegir a la ganadora fue totalmente objetivo y que todas las concursantes tuvieron las mismas chances de ganar.

Anne Jakrajutatip se convirtió en nueva dueña del Miss Universo. Foto: Instagram Anne Jakrajutatip

“Las reglas y los jueces eran justos y equitativos. Cada concursante de Miss Universo se midió en sus propios méritos en la competencia. No todo el mundo puede ganar la competencia, pero todo el mundo tiene la oportunidad de ganar”, expresó en su cuenta de Instagram.

Alessia Rovegno habría participado con fiebre en la final del Miss Universo

El rendimiento de Alessia Rovegno en la final del Miss Universo 2022 no fue pasado por alto por los expertos en el medio peruano. Por ejemplo, Roberto Otoya, experto en concursos de belleza, fue invitado al programa “Préndete” y señaló haber conversado con el coach personal de la Miss Perú, quien le contó que esta habría participado del certamen con algo de fiebre.

Alessia Rovegno mide 1.80 metros al igual que otras concursantes del Miss Universo 2022. Foto: composición LR/Miss Universo

“Tiene una personalidad bien elegante, pasiva. Salió muy tranquila. De hecho, el jurado busca una mujer que sea auténtica y no un personaje. Nuestra reina tuvo una preparación ardua. Yo soy muy amigo de su coach y él me comentó que ella tenía un poco de fiebre, un detalle que no conocían. A pesar de ello, lo dio todo”, precisó.