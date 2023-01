Kanye West cerró el 2022 con una serie de escándalos, como el repudiado desfile de Yeezy con las camisetas que incluían la frase “White Lives Matter” en la Semana de la Moda de París, sus diatribas en redes sociales y el acoso que emprendió contra Pete Davidson, pareja de Kim Kardashian hasta agosto de 2022. Ahora, el intérprete de “City of gods” ha comenzado el 2023 con la noticia de su boda secreta con Bianca Censori, casi dos meses después de finalizar su divorcio de la estrella de “Keeping up with the Kardashians”.

Kanye West: ¿quién es Bianca Censori?

Bianca Censori, de 27 años, nació en Australia. Se graduó en Arquitectura en la Universidad de Melbourne en el año 2017 y obtuvo una maestría en 2020. Antes de mudarse a Los Ángeles para trabajar en varios proyectos de vivienda para Kanye West, era consultora de diseño. También fundó Nylons, una empresa de joyería.

Cuando saltó la noticia de su boda con Kanye West, Bianca Censori desactivó su cuenta de Instagram, en la que tenía aproximadamente 16.500 seguidores.

Por su parte, su hermana mayor Angelina Censori y su prima Alyssia Censori se mostraron complacidas por el ingreso de ‘Ye’ a su familia. “Es una gran noticia”, afirmaron al Herald Sun.

Kanye West y Bianca Censori captados en Waldorf Astoria Beverly Hills. Foto: TMZ

La boda de Kanye West y Bianca Censori

El lunes 9 de enero, Kanye West fue captado almorzando con una rubia en el Waldorf Astoria Beverly Hills (EE. UU.). En las siguientes horas se confirmó que era Bianca Censori. Sin embargo, para ese momento, la pareja ya se había casado en Utah, donde pasaron su luna de miel en el exclusivo resort Amangiri, ubicado en el Gran Círculo de Parques y Monumentos Nacionales.

Al momento de ser fotografiados por los paparazzis, Kanye West y Bianca Censori utilizaban anillos de boda. Sin embargo, según TMZ, la pareja aún no obtiene un certificado de matrimonio que legalice su unión.

Kanye West (45) y Bianca Censori (27) habrían pasado su luna de miel en el resort Amangiri. Foto: composición LR/DailyMail

Por otro lado, no hay información precisa sobre cuánto tiempo han estado saliendo Kanye West y Bianca Censori. Sin embargo, fuentes de Page Six afirmaron que Kim Kardashian sentía recelo por la arquitecta desde que comenzó a trabajar en Yeezy en noviembre de 2020. “Kim la odia. Ella es bonita. Y Kim odia a las chicas bonitas”, afirmó una fuente.

Asimismo, un hecho que pasó desapercibido y que ahora cobra un nuevo significado es el lanzamiento de la canción de Kanye West “Censori Overload” el 29 de diciembre. Este sería un tributo del rapero a su nueva esposa.

Después de divorciarse de Kim Kardashian, Kanye West, de 45, tuvo un romance fugaz con Julia Fox. Luego salió con la modelo brasileña Juliana Nalú, además de ser relacionado con las supermodelos Irina Shayk, Candice Swanepoel, Vinetria y Chaney Jones.