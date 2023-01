Shakira: ¿qué fue de Óscar Pardo, el primer amor de la cantante colombiana?

Shakira ha sabido sacar lo mejor tras el término de su relación con Gerard Piqué. Luego de su canción “Monotonía”, ha lanzado en Youtube un nuevo tema compuesto junto a Bizarrap. La letra que hace referencia al futbolista ha superado los 30 millones de reproducciones.

Sin embargo, Piqué no ha sido su único amor. A lo largo de su vida, han sido seis los hombres que han conquistado el corazón de la colombiana. Entre ellos se encuentra Óscar Pardo, su primer amor.

¿Qué fue de Óscar Pardo, el primer novio de Shakira?

Shakira conoció a Óscar cuando apenas tenía 13 años. Ambos vivían en el barrio El Prado de Barranquilla y eran vecinos.

En una entrevista para el canal colombiano Caracol, Óscar contó cómo fue que se enamoró de Shakira: “Fue la niña que resaltaba entre todas porque era muy linda. Era muy espontánea. Tenía una alegría que brillaba”.

Shakira junto a Óscar Pardo, su primer amor. Foto: Caracol Televisión

A inicios de los años 90, se convirtieron en muy buenos amigos. Comenzaron a salir más seguido, y con el paso de los meses, Óscar le pidió a Shakira que sea su novia. La relación tuvo una duración de casi tres años.

“La gran mayoría de nuestras salidas eran con una de mis hermanas y su novio. Sus padres, al saber que íbamos con ellos, accedían al permiso”, explica Óscar.

¿Por qué terminaron su relación Óscar Pardo y Shakira?

Según el propio Óscar, su relación terminó cuando la barranquillera fue elegida para protagonizar la novela “El oasis”, lo que ocasionó que viajara a Bogotá y decidiera terminar la relación. Sin embargo, recalca que aún mantienen una amistad.

“ Yo siempre he pensado que una como Shakira no vuelve a nacer. Me hubiese gustado seguir con ella, no sabía lo que iba a pasar, pero digamos que las novelas distancian a las personas ”, señaló el primer amor de la ex de Piqué.