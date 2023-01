Gerard Piqué: ¿qué significa el tuit que publicó tras anuncio de colaboración entre Shakira y Bizarrap?

Shakira lanzó su polémica canción en colaboración con el DJ argentino Bizarrap el 11 de enero, aunque previamente ya se había filtrado una parte de la canción. Ese mismo día, Gerard Piqué lanzó un tuit con varios emojis que hacen referencia a un circo; tras ello, los usuarios en las redes sociales tomaron este hecho como si fuera una indirecta a la madre de sus hijos; sin embargo, en esta nota te contamos cuál fue el verdadero contexto del pronunciamiento del exfutbolista.

¿Por qué Gerard Piqué habla de un circo?

Gerard Piqué empezó a hablar de circos tras las declaraciones de Javier Tebas, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de España, en la cual señaló que la Kings League, torneo de fútbol 7 de famosos creado por Piqué y el streamer español Ibai Llanos, era un circo y lo comparó con el programa de televisión “Pasapalabras”.

Este es el tweet que se rumoreaba que era una indirecta para Shakira. Captura: Twitter

“Lo único que se parece la Kings League con el futbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías. (...) Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no (...) Como circo me gusta, aunque no es comparable con la industria del futbol. Tampoco es comparable el fútbol con ‘Pasapalabra’, por mucho que sea el programa más visto”, fue lo que manifestó Tebas.

A partir de ello, Piqué en todos sus tweets y transmisiones a través de la plataforma de Twitch empezó a utilizar emojis que hacen referencia al circo, utilizando frases como: “Bienvenidos al circo de la Kings League”.

¿Cuál fue el primer tweet de Piqué tras la canción de Shakira?

El primer tweet de Gerard Piqué tras la viralización de la canción de Shakira fue acerca de la Kings League, en el cual manifestaba que el 13 de enero hará un streaming con todos los presidentes de los clubes que pertenecen a esta liga.