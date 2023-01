Eva Ayllón: ¿cómo superó su difícil adolescencia para convertirse en una de las artistas más grandes?

Eva Ayllón es una cantante criolla cuyo éxito y talento hizo que en 2019 reciba un Grammy a la Excelencia Musical por su aporte a la cultura, pero no siempre tuvo el reconocimiento que hoy posee. Su niñez y adolescencia estuvieron rodeadas de momentos muy dolorosos que la inspiraron a crear las canciones que destacan por el sentimiento que contienen sus letras.

Su historia narrada por ella misma incluye un intento de violación, un embarazo adolescente e incluso un intento de suicidio. “ Yo vengo de una familia que no tenía qué comer ” afirmó Eva al inicio de su testimonio.

¿Cómo fue la adolescencia de Eva Ayllón?

Eva Ayllón es el nombre que adoptó para poder iniciar su carrera musical. Nació bajo el nombre de Maria Angélica Ayllón y desde niña tuvo carencias económicas. Un reportaje realizado por el programa “Día D”, revela que a la edad de once años descubriría lo injusta que puede ser la vida, al convertirse en víctima de un intento de violación.

Con tan solo quince años de edad quedó embarazada, pero terminó perdiendo a su hija al mes. “Yo he vivido en la quinta San José, la cual tiene 60 departamentos, de los cuales 58 me ponían la puerta en la cara porque era un mal ejemplo debido a mi embarazo. […] A mi hija solo la pude gozar nueve días, después pasó al hospital Santa Rosa y murió al mes ”, cuenta Eva Ayllón.

Eva Ayllón fue nominada a los Latin Grammy 2022 junto a Susana Baca y Nicole Zignago. Foto: Facebook Eva Ayllón

Agrega que sus padres la abandonaron a temprana edad. Primero fue su papá quien dejó a su familia para irse con una vecina de la cual se había enamorado. Luego fue su mamá, quien también la dejaría para formar una relación con un músico. Es así que pasa a ser criada por su abuela Eva, de quién posteriormente adoptaría el nombre como forma de homenaje.

Años después, cuando tuvo a su primer hijo, Carlos Ayllón, intentó suicidarse mientras manejaba, debido a que no tenía el apoyo del padre.

“Yo estaba embarazada y sentía mucha vergüenza porque el padre de mi hijo no quiso tenerlo. […] Un día me subí al carro, amarré a Carlos, me amarré yo y agarré carretera. Aceleré hasta que mi hijo me dijo que tenía miedo. Yo estaba con los ojos cerrados. […] Yo quería matarme”, revela la cantante.

Eva Ayllón junto a su hijo Carlos Ayllón. Foto: Instagram/@carlosayllonof

Finalmente, la cantante destaca que todas estas experiencias han hecho que aprenda lecciones de vida. “Yo sé lo que es amar, sé lo que es entregarse. He gozado del amor, de mi amor. Estoy contenta con lo que he logrado, con lo que sé ahora y con la experiencia que tengo”, dice.

A sus 66 años, la cantante criolla cuenta con 53 álbumes y es jurado del programa “La voz”. A pesar de que se ha cuestionado dejar los escenarios por su edad, señala que busca hacerlo a lo grande.