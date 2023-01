Milett Figueroa: ¿cuándo y dónde representó a Perú en un certamen de belleza y ganó la corona?

Millet Figueroa es considerada por muchos como una de las mujeres más bellas del Perú, por lo que en más de una oportunidad se esperó que la famosa representara a nuestro país en el máximo certamen de belleza, Miss Universo. Pese a que su participación en dicho concurso no pudo darse, Milett Figueroa sí logró triunfar representando a Perú gracias al Miss Supertalent of the World.

Pese a que Milett Figueroa tuvo a la opinión pública de su lado para su participación en el Miss Supertalent of the World, también hubo personas que la cuestionaron, puesto que no había sido elegida previamente como Miss Perú como para representar a todo un país a nivel internacional.

Debido a esto, Jessica Newton defendió su candidatura y manifestó en más de una ocasión que Milett Figueroa era la participante ideal para este certamen:

“De nada me sirve mandar una niña que no puede cantar, que es tímida, que no baila, que no se desplaza bien en la pasarela, y que no tiene la tranquilidad de lucirse frente a un público abierto. Así como todo es un negocio, y hay quienes manejamos distintas plataformas, yo ya les demostré que sé lo que hago. Entonces, si tenemos la oportunidad de ir con una carta como Milett, pues vamos. Yo detesto perder. Y si llevan la banda de Perú, me molesta más”, precisó Jessica Newton.

De esta manera, Milett Figueroa viajó hasta Corea del Sur, país sede del Miss Supertalent of the World 2016 en el que no dudó en dejar el nombre de Perú en alto.

Millet en el Miss Supertalent of the World 2016

Además de su belleza, Milett Figueroa tuvo que demostrar su talento en el canto, baile y modelaje en el Miss Supertalent of the World. Fue así que la ex chica reality cantó “Yo soy Candela” de Noelia frente a todo el público.

Tras ganar el primer lugar en traje de baño, Milett Figueroa también desfiló en vestimenta tradicional y vestido de gala hasta que finalmente obtuvo el primer lugar del Miss Supertalent of the World 2016, junto a Paulína Pélyová de República Checa.

De esta manera, Milett Figueroa logró llevarse los siguientes premios como Miss Supertalent of the World 2016:

- Ser imagen de las Olimpiadas de Invierno Pyeongchang 2018, en Corea del Sur.

- Ser imagen de una marca coreana de cosméticos y acreedora de 3.000 dólares en premios.

- Oportunidad de quedarse unas ocho semanas en Corea del Sur para recibir clases de canto, baile, actuación y pasarela para formar una agrupación de pop que posiblemente anuncie una gira mundial.