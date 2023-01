Ganadores de los Globos de Oro 2023: conoce la lista completa de premios y nominados

El último martes 10 de enero se realizó la premiación de los Golden Globes 2023 como previa a la ceremonia de los Óscar 2023. En la ceremonia se tuvieron dos categorías de nominaciones para cine y televisión. Sigue leyendo y te daremos toda la información que necesitas saber.

Alfombra roja de los Globos de Oro 2023: ¿qué famosos estuvieron presentes?

Sin duda, la ceremonia estuvo llena de elegancia tras albergar a diferentes estrellas del ámbito actoral. No faltaron quienes se robaron la atención del público por su gran look y buena presencia. Entre el ramillete de artistas se lucieron Jenna Ortega, la estrella de “Merlina”; Selena Gomez, presente por su trabajo en la serie “Only murders in the building”; Margot Robbie, quien fue nominada por su papel en “Babylon” en la categoría de mejor interpretación para una actriz en una película musical o comedia. También, estuvo presente el veterano cineasta Steven Spielberg, que compitió en las nominaciones a mejor director y mejor guion de película por su título “The Fabelmans”.

No podía faltar Keley Cuoco, que estuvo nominada por su papel en la serie “The flight attendant”. Además, lució su embarazo junto a su pareja Tom Pelphrey. Ana de Armas, protagonista de“Blonde”, apareció en la alfombra roja preparada para competir en la lista de mejor interpretación para una actriz en una película - drama. Otra estrella infaltable en la ceremonia fue Alma Hayek, así como Andrew Garfield, quien ganó una nominación en los Golden Globes 2023 por su papel en la serie “Under the banner of heaven”.

TNT no transmitió los Globos de Oro 2023

Para sorpresa de muchos televidentes que siguen a detalle los eventos internacionales, el canal TNT no ha especificado el motivo por el cual no emitió los Globos de Oro 2023. En la programación oficial no estaba incluida la transmisión de la entrega de premios. Cabe resaltar que, la gala del 2022 tampoco se pudo ver en ningún país debido a una fuerte polémica contra la Asociación de Prensa Extrajera de Hollywood (organizadora del evento) y la pandemia.

TNT Latinoamérica no transmitirá los Globos de Oro 2023, lo que deja a seguidores latinoamericanos sin canal oficial para seguir la ceremonia. Foto: composición/TNT/AFP

Lista de ganadores de los Golden Globes 2023

La edición 2023 de los Golden Globes 2023 premió a las mejores películas, actores y series del año 2022. A continuación, te dejamos algunas de las mejores producciones que la crítica ha elegido como las mejores:

Mejor película (drama)

Avatar: El sentido del agua

Elvis

Los Fabelman (GANADOR)

TÁR

Top Gun: Maverick

Mejor película (comedia o musical)

Babylon

Almas en pena de Inisherin (GANADOR)

Todo a la vez en todas partes

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

El triángulo de la tristeza

Mejor director

James Cameron, Avatar: El sentido del agua (GANADOR)

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Todo a la vez en todas partes

Baz Luhrmann, Elvis

Martin McDonagh, Almas en pena de Inisherin

Steven Spielberg, Los Fabelman

Mejor actriz de drama

Cate Blanchett, TÁR (GANADORA)

Olivia Colman, El imperio de la luz

Viola Davis, La mujer rey

Ana de Armas, Blonde

Michelle Williams, Los Fabelman

Mejor actor de drama

Austin Butler, Elvis (GANADOR)

Brendan Fraser, La ballena (The Whale)

Hugh Jackman, El hijo

Bill Nighy, Living

Jeremy Pope, The Inspection

Mejor actriz de comedia o musical

Lesley Manville, El viaje a París de la señora Harris

Margot Robbie, Babylon

Anya Taylor-Joy, El menú

Emma Thompson, Buena suerte, Leo Grande

Michelle Yeoh, Todo a la vez en todas partes (GANADORA)

Mejor película - idioma no inglés:

“RRR” - India

“Todo tranquilo en el frente occidental” - Alemania

“1985″ - Argentina (GANADOR)

“Cerrar” - Bélgica

“Decisión de irse” - Corea del Sur

Mejor actor de comedia o musical

Diego Calva, Babylon

Daniel Craig, Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Adam Driver, Ruido de fondo

Colin Farrell, Almas en pena de Inisherin (GANADOR)

Ralph Fiennes, El menú

Mejor película de animación

Pinocho de Guillermo del Toro (GANADOR)

Inu-Oh

Marcel the Shell With Shoes On

El gato con botas: El último deseo

Red

PREMIOS GOLDEN GLOBES 2023 DE TELEVISIÓN

Mejor serie de televisión (drama)

“Better call Saul”

“The crown”

“ La casa del dragón ” (GANADOR)

” “Ozark”

“Separación (Severance)”

Mejor serie de televisión (musical o comedia)

“ Colegio Abbott ” (GANADOR)

” “The bear”

“Hacks”

“Solo asesinatos en el edificio”

“Miércoles”

Mejor actriz de televisión (drama)

Emma D’Arcy, “La casa del dragón”

Laura Linney, “Ozark”

Imelda Staunton, “The crown”

Hilary Swank, “Alaska Daily”

Zendaya, “Euphoria” (GANADORA)

Mejor actor de televisión (drama)

Jeff Bridges, “The old man”

Kevin Costner, “Yellowstone” (GANADOR)

Diego Luna, “Andor”

Bob Odenkirk, “Better call Saul”

Adam Scott, “Separación (Severance)”

Mejor miniserie o película para televisión

“Encerrado con el diablo”

“Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer”

“The Dropout: auge y caída de Elizabeth Holmes”

“Pam & Tommy”

“The white lotus” (GANADOR)

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

Jessica Chastain, “George & Tammy”

Julia Garner, “¿Quién es Anna?”

Lily James, “Pam & Tommy”

Julia Roberts, “Gaslit”

Amanda Seyfried, “The dropout: auge y caída de Elizabeth Holmes” (GANADORA)

Mejor actor en miniserie o película para televisión