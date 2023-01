Gladys Zender: ¿cuál es su historia de amor con Antonio Meier, padre de Christian Meier?

Gladys Zender, la primera y única mujer peruana en ostentar el título de Miss Universo, no solo tiene una gran trayectoria en el modelaje, pues en su vida personal resalta el gran amor que tiene junto a la familia formada con Antonio Meier, exalcalde de la Municipalidad de San Isidro. La pareja se dio el sí y unió su vida para siempre en 1965. Aunque es Christian Meier el más conocido de sus hijos, el matrimonio ha concebido tres retoños más.

Pese a la personalidad mediática de la exreina de belleza, la relación con el padre de Christian Meier ha tenido pocos altibajos. En su romance de más de 50 años, ambos han sabido acompañarse y construir fuertes lazos. Conoce más de su historia de romance a continuación.

¿Cuál es la historia de amor entre Gladys Zender y Antonio Meier?

El romance entre Gladys Zender y Antonio Meier se remonta a la década del 60. En una entrevista realizada para la revista Cosas contó la singular manera en la que conoció al padre de Christian Meier. Al respecto, dijo que lo conoció debido a la coincidencia en una reunión social.

La Miss Universo 1958, que con tan solo 17 años se coronó como la mujer más bella, tuvo un primer encuentro con Antonio Meier cuando ella se retiraba a su casa a altas horas de la noche, luego de estar en las nupcias de su amiga.

Gladys Zender y su esposo, Antonio Meier. Foto: composición LR/Facebook/Antonio Meier Cresci/difusión

“Una noche en una boda llegué y ya como por las 11.00 p. m., entonces le dije a una amiga que ya me iba a mi casa, ella me dijo que no me vaya. Yo me quería ir porque mi casa estaba a una cuadra, al frente. Entonces ella me dijo: ‘No, no, no te puedes ir, ven te presento a un amigo’” Relató Zender.

Ese primer encuentro sería el inicio de 60 días de salidas. En la última salida como amigos, él le propuso casarse. Ella aceptó gustosamente. Antonio Meier en la misma entrevista resaltó que se encontraba completamente cautivado por la lindura y el encanto de la exreina.