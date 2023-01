Miss Universo: ¿a qué se dedica Ariadna Gutiérrez, la colombiana que fue reina por solo 5 minutos?

El Miss Universo 2015 es un evento que Ariadna Gutiérrez nunca olvidará. Y es que la ex Miss Colombia solo pudo gozar del reinado unos cinco minutos, ya que, cuando el presentador Steve Harvey dijo que había cometido un error en declarar a la ganadora, la sonrisa se le esfumó en cuestión de segundos. El título y la corona fueron a pasar a Pia Wurtzbach, Miss Filipinas. Después de varios años de este acontecimiento, ¿qué sucedió con la modelo colombiana y a qué se dedica ahora? Aquí todos los detalles.

La pérdida familiar que la sumergió en la depresión…

En 2018, Ariadna Gutiérrez perdió a su padre, un fallecimiento que la dejó destrozada y en un hoyo llamado depresión. La ex Miss Colombia le contó a HOLA! que en este proceso de superar la pérdida de su padre nunca le faltó el apoyo de sus amigos y demás familiares.

La también prima de Sofía Vergara relató cómo se dio cuenta de que padecía de este trastorno: “Sentir que todo el mundo es negativo, que todo lo que uno hace algo va a salir mal, eso me pasaba muchísimo y fue así como me empecé a dar cuenta de todo”.

Ariadna Gutiérrez y su padre. Foto: Ariadna Gutiérrez/Instagram

Los caballos fueron su mejor terapia

Ariadna reveló que, además de los psicólogos y las terapias, lo que más le ayudó a sanar fueron los équidos. “Lo de los caballos fue más que todo; no fue específicamente terapia equina, pero fue lo que le hacía falta a mi vida, esa conexión con la naturaleza con los animales”, señaló.

“Yo soy amante 100% de los animales y siempre he tenido una conexión muy interesante con los caballos. Y fue gracias a la pandemia que empecé a hacer más actividades al aire libre, como ir a ver caballos y fortalecer esa conexión que tengo con ellos”, agregó.

Ariadna vio en los caballos una mejor terapia. Foto: Ariadna Gutiérrez/Instagram

Compite profesionalmente

Actualmente, la modelo colombiana no solo monta a caballo en sus ratos libres, sino que también entrena profesionalmente y ha concursado en algunas competencias. “Ahora estoy entrenando profesionalmente, en competencia y todo. Lo mío es el salto”, aseguró. Igualmente, comparte fotos y videos en su cuenta de Instagram sobre esta etapa de vida.

Su debut en Hollywood

Ariadna Gutiérrez radica en Nueva York, y el trabajo no le falta, ya que debutó en el 2017 en la película protagonizada por Vin Diesel llamada “xXx: the return of Xander Cage” y ha aparecido en otros programas como “Celebrity Big Brother” y “Todos aman a Natti”.