¿Qué fue de Janine Leal, primera compañera de Rodrigo González en “Amor, amor, amor”?

Rodrigo González llevó a la cima el programa “Amor, amor, amor” tras su ingreso en el 2010. Sin embargo, cabe resaltar que él no fue el primer conductor de dicho show de espectáculos. Previo a la llegada de ‘Peluchín’, Janine Leal, Carlos Cacho y Sofía Franco ya hacían de las suyas para entretener al público peruano en el 2009, por lo que a continuación te contamos qué pasó con la primera de ellos y a qué se dedica en la actualidad.

Janine Leal es de nacionalidad venezolana y desde temprana edad incursionó en el mundo del entretenimiento a través del modelaje. Posteriormente, se desempeñó como conductora de programas televisivos en Ecuador hasta su eventual debut en Perú con “Amor, amor, amor” en el 2009, junto a Carlos Cacho y Sofía Franco, y posteriormente con Rodrigo González en el 2010.

Janine Leal le dio la bienvenida a Rodrigo Gonzáles en "Amor, amor, amor". Foto: Latina

Sin embargo, luego de que su exesposo Javier Urrutia renunciara a la gerencia general de Frecuencia Latina, Janine Leal también decidió dar un paso al costado de “Amor, amor, amor”, puesto que decidió priorizar el bienestar de su relación.

“La familia es más importante para mí. Con mi esposo me vine y con mi esposo me voy. (…) Me cuesta dejar a un equipo maravilloso y a un grupo humano supertalentoso, chambeador y buena onda con quien compartí casi un año”, declaró en televisión nacional.

¿Qué fue de Janine Leal?

Tras su salida de “Amor, amor, amor”, Janine Leal migró a Chile para continuar su carrera televisiva como conductora. En dicho país participó como panelista en los programas “Mañaneros” (2012), “Intrusos” (2013), “Sin Dios ni late” (2014) y como presentadora en “Mujeres primero” (2010-2016).

En el ámbito amoroso, se divorció de Javier Urrutia en el 2015, tras seis años de matrimonio, para luego contraer nupcias con el argentino Mariano Imberga, en el 2017.

Janine Leal se casó en el 2017 con Mariano Imberga. Foto: Instagram/@marianoimberga

¿A qué se dedica Janine Leal en la actualidad?

Actualmente, la recordada compañera de Rodrigo González continúa en Chile; sin embargo, ahora ejerce su verdadera profesión como nutricionista.

A través de sus redes sociales, Janine Leal se ha convertido en coach nutricional y de entrenamiento, además de que tiene una marca de ropa para su público chileno.