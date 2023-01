Luisito Comunica respalda a Bad Bunny tras lanzar celular de fan: “Es más que entendible”

Luisito Comunica no fue ajeno a la polémica surgida hace algunos días tras la viralización de un video de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, en el que arrojó el celular de una fanática y opinó en redes sociales. No obstante, los comentarios del creador de contenidos no cayeron nada bien en la mayoría de sus seguidores, quienes lo cuestionaron de inmediato. Como es costumbre, Luisito Comunica utilizó sus redes sociales para emitir su punto de vista sobre un hecho controversial que dio la vuelta al mundo y por el que figuras del medio internacional, como cantantes o conductores de televisión, criticaron al ‘Conejo Malo’.

¿Qué dijo Luisito Comunica?

En esta oportunidad, desde su cuenta de Instagram, el ‘Rey Palomo’ comenzó diciendo: “No había visto el video de Bad Bunny aventando el teléfono de la chica. ¡Gran video!, ok. Muchas risas, me hace muy feliz. Joya del internet, joya del internet que recordaremos con sonrisas durante muchos años y años. Lo enseñaremos a nuestros hijos”.

Seguidamente, el dueño de Pillofon aseguró que la reacción de Bad Bunny es completamente humana. “Veo que mucha gente está molesta por la situación. A ver, yo solamente les digo: ‘imagínense así, que de verdad te pongan el teléfono en la cara’”, acotó.

Luisito comunica es cuestionado en redes sociales

Diversos usuarios en redes sociales no desaprovecharon la oportunidad y cuestionaron a Luisito Comunica, pues ya se había generado otra polémica. “No, estás equivocado. La verdad el que justifica este acto deja mucho que pensar como persona”, señaló uno de sus seguidores en los comentarios.

Además, otro internauta también dio su punto de vista y le comentó “que nada justifica la violencia. Yo trabajo con servicio al cliente de en una IPS y no voy a maltratar al adulto mayor que a la final del día me pregunta lo mismo que 80 pacientes me han preguntado todo el día. No es entendible y nada justifica una mala acción”.