El príncipe Harry revela en su nuevo libro detalles de su primera relación sexual: “Fue humillante”

Dicho medio de Reino Unido, que obtuvo un adelanto filtrado del libro, cita a Harry describiendo cómo perdió la virginidad con “una señora mayor” que “amaba mucho a los caballos”. “Uno de mis errores fue dejar que sucediera en un campo, justo detrás de un pub concurrido”, dicen las líneas filtradas del libro. Además, en los últimos pasajes publicados, el príncipe Harry habla de su relación con las drogas. Según relata, llegó a coquetear con la cocaína en su adolescencia.

El príncipe Harry comentó que esa “amante anónima” lo trató “como un semental”. Según recordó Harry, la familia real estaba detrás de ese encuentro, por lo que enviaron a un guardaespaldas.

El príncipe Harry describe la sucesión de los hechos

“Sospeché que se refería a mi reciente pérdida de la virginidad, un episodio humillante con una mujer mayor a la que le gustaban los caballos machos y que me trató como a un joven semental. La monté rápidamente, tras lo cual me dio unos azotes en el cu** y me echó, detalló.

El príncipe Harry describe cómo perdió su virginidad con "una señora mayor" a los 17 años edad. Foto: El HuffPost

El príncipe Harry revela su pasado con las drogas

En el extracto, el príncipe Harry también cuenta de su relación con las drogas. “Consumí cocaína algunas veces a los 17 años”. Este primer contacto con la sustancia fue cuando le “ofrecieron una raya” durante un fin de semana de caza.

“No fue muy divertido y no me hizo sentir especialmente feliz como a los demás, pero me hizo sentir diferente, y ese era mi principal objetivo. Sentir. Ser diferente”, contó.

También relató que fumaba “cigarrillos y cannabis” y que bebía en el campo de golf del castillo de Windsor cuando estudiaba en Eton.